卡達世足爭議不斷！歌手演出遭批幫洗白　他受訪聽1句話氣到不錄了

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN — Pop Base (@PopBase) November 18, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

哥倫比亞有「拉丁鮮肉天王」之稱的歌手馬盧瑪（Maluma），因為演唱了本屆世足的主題曲，而被捲入卡達的爭議風波。他最近在一場電視採訪中，因被主持人暗指「參加世足有洗白卡達侵犯人權之嫌」，氣得他憤而離場。

綜合外媒報導，備受矚目的2022年卡達世界盃足球賽在20日璀璨登場，不過主辦國卡達卻因接連爆出苛刻外籍勞工、工安意外、人權低落等爭議，慘遭各界圍剿。英國當紅女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、哥倫比亞天后夏奇拉（Shakira）等人也因為卡達的人權紀錄，拒絕擔任卡達開幕典禮的表演嘉賓。

▲馬盧瑪與美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）、黎巴嫩女歌手米里亞姆法瑞斯（Myriam Fares）一起演唱本屆世界盃球迷主題曲《Tukoh Taka》。（圖／翻攝自推特）

作為本屆世界盃球迷主題曲《Tukoh Taka》主唱之一的馬盧瑪，19日在以色列公共廣播公司Khan11播出的BBC節目中，被主持人威爾第（Moav Verdi）問道，「夏奇拉和杜娃黎波都因為卡達在人權的糟糕紀錄，拒絕參加了本屆世界盃，因此人們明顯會這麼想，馬盧瑪，難道你對這個國家的人權沒有疑問嗎？」

馬盧瑪皺眉回答道，「我有，但這不是我能解決的事，我來這裡只是為了享受生活、享受足球的派對，這不是我該涉及的問題。我是來這裡享受音樂，享受美好的足球生活的。」然而，主持人似乎對馬盧瑪的答案不太滿意，持續追問，「是的，但人們會說，你的出現就是要幫助卡達洗白這些行為。」

▲馬盧瑪被主持人激怒後憤而離場。（圖／翻攝自推特）

這時，馬盧瑪開始有點不太高興了，他語帶不悅地說，「我必須回答這個問題嗎」，還不耐煩地望向攝影機背後的幕後團隊。幕後團隊隨後與主持人交流，但人們無法聽清他們究竟說了什麼，然後馬盧瑪就生氣地站起來離開訪問現場，還告訴主持人，「你實在是太無禮了。」

事實上，這已不是馬盧瑪首次被捲入世足有爭議的議題之中。在2018年的世界盃足球賽中，主辦國俄羅斯就因為種族歧視、禁藥醜聞等問題爭議不斷，而馬盧瑪當時也為世足錄製了一首歌曲。有知情人士告訴八卦媒體TMZ，馬盧瑪經常為世足唱歌是出於他對足球隊熱愛。據稱，他過去曾是一名足球運動員，後來不再踢球後才成為一名歌手，但在世界盃上表演一直是他的夢想。