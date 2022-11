經濟學人盤點2023年世界趨勢　 蔡英文、拜登躍上封面

▲ 英國經濟學人在15日出版的「2023全球大趨勢」年刊中盤點未來一年值得關注的10大趨勢。(圖/翻攝自Twitter/TheEconomist)

文/中央社

歷經2年多的疫情大流行後,俄烏戰爭如今成為影響未來的主要驅動力,讓地緣政治和安全方面的「不可預測性」成為全球新常態,此外還有通膨飆升、能源市場混亂等問題。

英國「經濟學人」在今天出版的「2023全球大趨勢」(The World Ahead 2023)年刊中,盤點未來一年值得關注的10大趨勢,總統蔡英文、中國國家主席習近平、俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)、美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)都躍上了封面。

●俄烏戰爭

這場戰事未來數月的發展,將影響能源價格、通貨膨脹、利率、經濟成長及糧食短缺等面向的表現。烏克蘭快速反攻可能威脅蒲亭,但最有可能的情況似乎是陷入僵局。俄國可能試圖拖延,盼藉由能源短缺和美國政局改變來削弱西方對烏克蘭的支持。

●經濟衰退

隨著多國央行升息抑制通膨,全球主要經濟體將陷入衰退。指通膨是疫情大流行的後遺症,相較歐洲慘況,美國衰退應相對溫和,但痛苦將是全球性的,強勢美元將使原已飽受糧食價格飆升的貧窮國家遭遇雙重打擊。

●能源轉型加速

各國為確保能源供應,正轉向使用化石燃料,然而隨著俄烏戰爭引發能源危機,各國將加速轉向再生能源,尋找更安全的替代品。除了風能與太陽能,核能和氫能也將受惠。

●印度人口將超越中國

印度人口預計將於明年4月超越中國,達到14.3億人。隨著中國人口減少、經濟面臨逆風,中國經濟成長是否已觸頂將成熱門討論話題。

●美國政局

儘管共和黨在美國期中選舉表現不如預期,但在最高法院做出一系列有爭議的裁決後,關於墮胎、槍枝等社會與文化分歧持續擴大,前總統川普宣布投入2024年總統大選,無疑將在美國分裂的政治局勢火上加油。

