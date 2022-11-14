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國3南下300K事故！BMW女駕駛驟然減速　後車剎不住追撞

▲▼國道3號南向300.2公里處今日下午發生一起小客車追撞事故（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國道3號南向300.2公里處今日下午發生一起小客車追撞事故（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

國道3號南向300公里處14日下午1時許發生一起小客車追撞事故，一輛黑色BMW行駛於內側車道，減速準備駛出水上系統交流道時，遭後方一輛銀色小客車撞擊車尾，2輛小客車的車頭與車尾分別受損，所幸無人傷亡，詳細肇事責任，仍有待警方調查。

▲▼國道3號南向300.2公里處今日下午發生一起小客車追撞事故（圖／記者翁伊森翻攝）

國道公路警察局勤務指揮中心在13時51分接獲110通報，國道3號南向300公里有交通事故，立即派人前往處理，並在14時27分排除。

警方調查，事發當時68歲的蔡女駕駛黑色小客車行駛於內側車道，疑似在準備駛出水上系統交流道時驟然減速。此時，33歲陳女駕駛駕駛銀色車輛，行駛於後方，未注意到前方車況，直接撞上蔡女的黑色小客車車尾，導致2車車頭與車尾毀損。

警方表示，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新臺幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

警方呼籲，駕駛人「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」，變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，以維護自身及其他用路人之安全，錯過交流道不應突然減速強行駛出，應於下一交流道再駛出，行前規劃好路徑，避免錯過交流道。如肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。本大隊在此呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，避免事故發生。

▲▼國道3號南向300.2公里處今日下午發生一起小客車追撞事故（圖／記者翁伊森翻攝）

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