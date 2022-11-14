蘇貞昌台中輔選爆民怨！警交管釀大塞車　汽機車狂按喇叭抗議

記者游瓊華／台中報導

距離九合一大選投票日倒數計時，台中選情冷，綠營大咖頻頻南下為候選人蔡其昌造勢。 13日行政院長蘇貞昌到台中大里造勢，但沿路交管卻引發民怨。就有網友在臉書社團《大里人聊天室2.0》貼文抱怨，不知道哪位官員或候選人到來，警方在內新橋兩邊都進行交通管制，造成大塞車，時間久到連車陣中的熊貓哥直接架中柱等待，兩邊路口的民眾不滿，待車隊經過時狂按喇叭抗議。

▲「等到立中柱」蘇貞昌南下站台蔡其昌，警交管機車族不滿「狂鳴喇叭」。（圖／翻攝大里人聊天室2.0，下同）



網友貼文寫道，「不知道是哪位優秀的官員或是候選人，讓鴿子把內新橋兩邊都交通管制，強制民眾花時間等待，有民眾不斷的碎念這樣的舉動，前面的熊貓哥直接架中柱等待，後來優秀的人終於經過了，兩邊路口的民眾齊心鳴喇叭致敬，終於結束這場鬧劇，往前騎，車子堵塞到益民路口...」

對於網友的不滿，霧峰分局內新派出所所長張世杰也上網回應致歉，指出13日適逢假日，所方派遣2名警力執行內新橋交通疏導；另由於該處路幅不大，且當時鄰近路段有競選活動，員警在場做交通管制、疏導，因管制時間不當，造成民眾不便，深感抱歉，本所會策進檢討，避免再次發生。

不過有網友也持不同意見，認為正副總統或行政院長之類的行程就會交管，這跟優不優秀有什麼關係？跟特權又有啥關係？不管今天是那個黨派都一樣。