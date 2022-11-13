患癌9年失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝光

▲法國一位女病患靠著3D打印技術重建了一個新鼻子。（圖／翻攝自Facebook／CHU de Toulouse）

記者葉睿涵／編譯

法國一名婦女因罹患鼻腔癌失去了部分鼻子，但隨著科技越來越發達，她最近在圖盧茲一家醫院的協助下，以3D打印技術重新建構鼻子輪廓，再移植皮膚覆蓋，讓她成功完成重建鼻子的心願。

據《巴黎人報》報導，這名女病患在2013年因患上鼻腔癌，接受放射治療和化療而失去了部分鼻子和上顎，形成顏損。這麼多年來，她一直生活在沒有鼻子的情況下。儘管她也多次嘗試重建鼻子，卻始終以失敗告終，更因為皮膚移植失敗、難以佩戴面部假體。

於是，圖盧茲的大學醫院（CHU）與醫材公司Cerhum合作，透過3D打印技術輔以生物材料，為女患者做了一個新鼻子來取代軟骨，並在移植皮膚後，將「軟骨」建在她的手臂，花了2個月終於成功培養出一個新的鼻子。

最近，醫師將新培育出來的鼻子植入女病患的臉部，並使用顯微外科手術進行了血管重建。耳鼻喉醫師杜普列特-波利斯（Agnès Dupret-Bories）指出，經過10天的住院治療和為期3周的抗生素治療後，患者如今的狀況十分良好，「她已經可以用這個鼻子呼吸了」。