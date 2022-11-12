男友私藏性侵片！她驚見「女主是親媽」　崩潰怒吼：你做了什麼

▲女子無意間發現男友性侵自己媽媽的影片，崩潰報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

男子阿健（化名）因故借宿女友小君（化名）家，沒想到他卻趁機性侵小君媽媽。直到小君無意間發現他手機內有性侵昏睡女子的畫面，仔細一看女主角竟是自己的媽媽阿花（化名），氣得她立刻報警。法院審理後，依法判阿健3年8個月徒刑，全案上訴二審，而法官裁定全案尚有需要調查之處，擇日再開辯論，全案仍在積極調查中。

判決指出，阿健與小君從國中就認識，並與小君一家人都很熟，也因此對於阿花的作息也相當清楚，知悉她睡前都會服用藥物，但沒想到，他卻趁機潛入阿花房間，趁著阿花昏睡之際指侵阿花得逞。

直到某次小君想用iPad追劇，因此向阿健借手機開Wi-Fi，卻發現阿健正在將一段影片上傳雲端，她便好奇點開，沒想到內容竟是自己的媽媽遭阿健性侵的畫面，氣得她立刻與阿健對質，並報警提告。

阿健到庭後矢口否認犯行，甚至還暗指小君誣陷，但小君指證歷歷，且拿出對質時的音檔佐證。法官事後勘驗音檔，裡頭小君崩潰質問，「你愛的是不是我媽媽」、「你是不是喜歡我媽」、「你做了什麼，說話啊」，而阿健當時堅持要手寫回答，接著便在紙張上寫下，「用手指用她」等字，小君當場心碎。

法官審理後認為，阿健是小君男友，與阿花熟識，卻利用阿花對他的信賴，乘機性侵小花得逞，造成阿花身心受到極大創傷，到庭後還矢口否認犯行，更暗指阿花母女誣陷他，絲毫看不出有悔意，最終依法將他判刑3年8個月。全案上訴二審，法院裁定，全案尚有應行調查之處，擇日再開辯論。