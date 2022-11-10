蔣萬安提恢復YouBike前30分鐘免費　黃珊珊：搞錯輕重緩急

▲黃珊珊走訪金龍市場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前表示，最想恢復的前市長郝龍斌政策為「YouBike前30分鐘免費」，使無黨籍台北市長候選人黃珊珊9日批評草包，10日再嗆蔣萬安把嚴重破壞財政紀律，共享才是政策精髓，蔣把免費跟共享的輕重緩急搞錯、沒有了解來龍去脈。

黃珊珊10日上午走訪金龍市場，會後接受媒體訪問。針對蔣萬安提恢復YouBike政策前30分鐘免費，黃珊珊表示，大家也都知道幾年前狀況，當時都借不到車，所以才會取消，且這8年來將YouBike做為轉乘工具，本來就沒有付5元，「講這個都只是回到八年前的舊思維。」

黃珊珊提及，最重要的是，現在如果真的要做，得要補貼5億元，台北市民是不是要為此事再多付5億元，回到當時的狀況？蔣萬安說郝龍斌那個時候可以做到，但當時的債務是1400億，現在已經減債了575億，每人少了將近2萬元的債務，如果要繼續發錢的話，要舉債來做這些相關發錢的政策，「我們認為他當然是嚴重破壞財政紀律。」

黃珊珊強調，公共運輸是有策略性的，不是只是單純發錢免費，重點是共享，要讓更多人有車子可以用，不是只讓車子免費而已，「所以共享才是這個政策的精髓，他把免費跟共享的輕重緩急搞錯了。」蔣萬安對這件事沒有了解來龍去脈，包括當時為什麼從免費變成要收費，且第二個現在所有市民大部分都支持繼續收費。

至於蔣萬安質疑，不用花太多錢就能鼓勵大家使用？黃珊珊說，現在去問早上上班的年輕人，早上借車已經很困難了，如果免費的話，借車會更困難，這就是5年前的問題，今天再發生一次就是走回頭路，「大家要繼續往前走，還是要走回頭路？」對錢來說是小事，但是整個政策是錯誤、退步的。

另外，關於批評蔣萬安是千歲集團與傀儡？黃珊珊稱，因為這就是郝市府的政策，「他身邊不是都是一些郝市府的幕僚？」