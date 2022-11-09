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「從小看魔獸打球」遭酸　鄭運鵬稱開玩笑：不懂一堆人洗留言幹嘛

記者黃翊婷／綜合報導

NBA超級明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園永豐雲豹，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在臉書PO文表示歡迎，卻因為「小時候就看魔獸打球」這一句話，遭網友酸爆。對此，鄭運鵬說，只是開個玩笑，「實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。

▲霍華德回到魔術主場，依舊遭到噓聲對待。(圖／達志影像／美聯社)

▲NBA天王中鋒霍華德加盟T1職籃桃園永豐雲豹。（圖／達志影像／美聯社)

霍華德確定加盟桃園永豐雲豹職業籃球隊，引起國內籃壇震撼。明年1月8日台啤英熊主場對戰雲豹門票8日下午緊急加開販售，開賣時間一到，售票網頁立刻湧入大批人潮，訂票系統瞬間當機；還有網友指出，場邊席次甚至從一張990元飆漲到1590元。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也在臉書PO文歡迎霍華德，卻因為說出「小時候就看魔獸打球」這一句話，遭到網友嘲諷「原來31歲是小時候」。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭運鵬聲稱「從小看魔獸打球」，結果被網友酸爆。（資料照／記者林敬旻攝）

言論引起爭議後，鄭運鵬8日深夜再度於臉書PO文並表示，他最早期看NBA與MLB時，還是老三台的周末轉播，當時是大鳥博德（Larry Joe Bird，前NBA球星）及魔術強森（Earvin Johnson Jr.，前NBA球星）競爭的末期，接著就是支持拓荒者滑翔人崔斯勒（Clyde Drexler，前NBA球星）的時代。

鄭運鵬說，對他這個年紀的人來說，霍華德雖然是新一代球員，但對於這個世代的球員，霍華德也算是前二代的長青前輩了，因此，前一篇文章他開玩笑說「小時候」看魔獸在魔術打球，「那已經是2005年的事情了，當時我才30（歲）出頭，實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。

鄭運鵬提到，雖然不敢說「懂NBA」，但他會看NBA，而霍華德的魔獸生涯是勵志的故事，縱使現在看得比較少，他還是很喜歡霍華德，「歡迎魔獸來桃園，謝謝雲豹請魔獸」。

▼鄭運鵬臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

鄭運鵬稱「從小看魔獸打球」被酸爆。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

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