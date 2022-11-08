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訂製6000元旗袍送婆婆　隔天被丟地上「當抹布踩」：要就自己撿

▲原PO看到自己送的旗袍被丟在地上踩很難過。（圖／CFP）

▲原PO看到旗袍被丟在地上踩很難過。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

訂製旗袍通常要價不菲，一定會擺在衣櫃好好收藏，在重要場合才會拿出來穿，不過這名女網友表示，婚前不知道買什麼送婆婆，於是買了兩塊布做了旗袍送給婆婆跟媽媽，怎料新婚第二天，婆婆居然把旗袍丟在地上當抹布踩，詢問原因後，婆婆的回答讓原PO心碎滿地，「這件旗袍訂做花了我6000元」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婚前想買禮物給婆婆，但不知道要送什麼，最後買了兩塊布，訂做旗袍送給婆婆跟媽媽各一件，新婚第二天，就看到婆婆把那件旗袍丟在地上當抹布踩。婆婆表示，喝酒時不小心沾到，拿到洗衣機洗，上面的細毛都脫落，所以拿來當抹布用。

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原PO驚訝回「媽媽！您應該問一下，旗袍不能放洗衣機」，但婆婆卻覺得沒差，認為原PO大驚小怪，「都丟在地上了，要就自己撿，一件旗袍而已，那麼大驚小怪」，聽到這番話，原PO超心寒，婆婆要是知道這件旗袍訂做要花6000元，「她還會丟洗衣機嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／毒姑九賤婆媳討論區）

▲婆婆認為原PO大驚小怪。（圖／翻攝自FB／毒姑九賤婆媳討論區）

原PO也補充，要送之前有先問過婆婆喜不喜歡旗袍，經過婆婆同意之後才送的，「婆婆在喜宴還很開心，沒想到隔天衣服在地上」。

貼文曝光，掀起網友討論，「就算要10000元她還是會丟洗衣機，因為又不是花她的錢」、「才第二天就給妳下馬威」、「一開始就知道真面目了，要慶幸！不要再隨便付出啦，好好保護自己真的較實在」、「她不適合好貨，只能用便宜貨對待她」、「若是喜歡的人送的，100元地攤貨也四處張揚」、「重點不是多少錢，6千萬她也會當抹布」。

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