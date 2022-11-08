西班牙米其林餐廳「132瓶紅酒」失竊　損失高達640萬元

▲西班牙米其林二星餐廳Coque所收藏的132瓶紅酒失竊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

西班牙米其林二星餐廳Coque在10月31日發生竊案，共有132瓶高價紅酒失竊，損失高達20萬歐元（約新台幣640萬）。餐廳的酒窖內存放了3萬瓶紅酒，其中3000瓶屬於非常稀有的紅酒。警方調查研判，竊賊可能透過隔壁停業的藥房進入餐廳行竊。

綜合外媒報導，Coque公關總監奧爾莫斯（Cristina Pérez Olmos）竊賊能夠繞過Coque採取的安全措施，顯然，他們能夠進入隔壁的大樓，然後使用共享庭院進入餐廳。

警方初步調查顯示，竊賊試圖在餐廳的牆壁上打洞，隨後從隔壁停業的藥房窗戶進入，該藥房通過天井與餐廳的建物相鄰，竊賊也只針對紅酒行竊，而且是從3萬瓶紅酒當中，偷走最好的年份，其他什麼東西都沒拿，而且也對Coque的營業時間非常熟悉，懷疑可能與餐廳熟識的人有關。

▲竊賊可能透過隔壁停業的藥房，潛入餐廳內行竊。（圖／達志影像／美聯社）



餐廳的侍酒師拉斐爾（Rafael Sandoval）表示，「我不知道保險有沒有彌補這個部分，但情感方面是無法彌補的」。

拉斐爾強調，「有些被偷走的紅酒屬於我的祖父時代，非常古老的年份，例如1925年或1936年，這些紅酒代代相傳，甚至連釀酒廠本身也沒有，我們對失去這些我們珍視的紅酒，感到非常痛苦」。

Coque餐廳由桑多瓦三兄弟共同經營，瑪利歐（Mario Sandoval）是主廚、迪亞戈（Diego Sandoval）管理前台、拉斐爾（Rafael Sandoval）擔任侍酒師。

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