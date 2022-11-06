炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔：有不少夢幻逸品

▲炸物店老闆被肉搜。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一間炸物店日前因唐寶寶忘帶錢包，氣得大聲咆哮，並報警處理，事後店家被狂刷負評，今晨更突「永久停業」，如今老闆也被網友肉搜出臉書，起底他除了經營炸物店，還開直播、從事古董交易。

從老闆臉書可見，他分享許多自己收藏的公仔，自介更提到「偶爾老王古物直播也會不定時開播，歡迎古物買賣、寄賣、高價收購！」

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從臉書可見，他也分享自己收藏公仔的心得，上面提到這幾年下來，共花500多萬元，手中擁有不少「夢幻逸品」，同時他也會將多餘的企業寶寶，放到網上拍賣，最高紀錄曾1個月賺進10萬元。

拉回這起事件，一位媽媽在臉書心碎表示，患有唐氏症的兒子4日到永和復興路某間炸物店消費，買了一份40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後才發現忘了帶錢包，於是馬上向老闆道歉；沒想到，對方開始大聲咆哮，還打電話叫警察，這舉動嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

當晚11時，媽媽親自到店面了解情況，結果老闆直接回嗆，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」聞言，媽媽不禁錯愕反問，「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門，直呼「我們很忙，哪有時間等！」

▲店家已改成永久停業。（圖／翻攝自Google地圖）

對此，媽媽不禁感嘆，「今天這個40元的事件，讓我感到傷心又難過。傷心的是，父母對慢飛兒的放手底線，教會了他們有自主的能力，但他們畢竟還是和一般人不同；更令人難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平，這整件事很明顯的是老闆在欺負他，一個沒有愛心的炸物店，我們卻只能把孩子帶回來再教育。」

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