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高端專家會議採「舉手表決」？食藥署澄清　名單基於這理由不公開

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗每日仍有百餘人接種。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗保護效益或專家認可，順利保住EUA，但國民黨卻質疑專家會議用舉手表決，副發言人楊智伃、郭音蘭質疑蔡政府反對公開專家姓名、又反對會議開直播，只公布會議紀錄又要如何查證？對此，食藥署表示，此專家會議以紙本、記名投票為之，請公眾人物勿扭曲事實，傳遞不實訊息。而過去疫苗審查基於「一個理由」，審查委員名單都沒有公開。

食藥署高端疫苗保護效益評估專家會議是對高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料進行評估，3日深夜以14:0通過高端疫苗保護效益審查。

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指揮中心4日也公開分析資料，在四大廠牌疫苗中，接種三劑高端疫苗在中重症、死亡保護力，高於莫德納、AZ，低於BNT。指揮官王必勝則表示，食藥署會在整理資料後將會議紀錄公開上網，但專家名單將全數匿名。

楊智伃指出，相較於美國FDA在審核EUA時採全程線上直播，台灣竟連開會都偷偷摸摸，難道是在開班會？這次指揮中心突襲公布專家審查會議結果，是否是為了選舉護航陳時中？郭音蘭也強調，國民黨反對黑箱疫苗，特別提出三點訴求，包括要求公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程等，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。

對此，指揮中心發言人莊人祥今（5）日上午代轉食藥署訊息，表示針對國民黨召開記者會指稱疫苗審查以舉手投票為之一事，食藥署表示，此專家會議以紙本、記名投票為之，請公眾人物勿扭曲事實，傳遞不實訊息。為了避免專家個人或家人受到騷擾，從AZ、BNT、莫德納到高端等疫苗，審查委員名單都沒有公開。

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