兩張表看懂4款疫苗保護力排行！BNT最強「高端勝莫德納」

▲指揮中心公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

食藥署專家會議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。指揮中心今（4）日公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力。發言人莊人祥表示，在不分年齡層前提下，打3劑高端疫苗防中重症死亡效力逾9成，高於莫德納但低於BNT。

衛生福利部食品藥物管理於昨召開高端疫苗保護效益評估專家會議，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意，高端疫苗EUA免於廢止命運。

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高端分析方法是採回溯性世代追蹤研究設計（Retrospective cohort study），以內政部戶政系統、疾管署預防接種系統、傅染病通報系統、指揮中心公布之本土中重症及死亡資料，以證號＋生日進行串聯，計算各疫苗接種組別確診、中重症及死亡率、並以Multiple Logistic Regression分析控制年齡性別等干擾因子下，不同疫苗組合興保護效力（確診、中重症、死亡)之勝算比(OR)，最後比照國際計算方式以(1-OR) ，並計算95%信心水準，得出真實世界疫苗保護力（VE）。

若以不分年齡層族群來看，接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

不過，在65歲以上族群中，無論是中重症或死亡，保護效力最高的都是莫德納。在中重症保護效力上，第二名為高端，第三名為BNT，AZ最低僅46.2%；在死亡疫苗保護效力上，第二名則為BNT，第三名為高端，兩者分別為87%與86.9%相差不大。

▲指揮中心公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

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