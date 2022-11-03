打疫苗只有3成保護力！醫：4類人應加速申請施打新冠預防藥

▲醫師呼籲，4類人應加速申請施打新冠預防藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

為降低免疫不全患者感染新冠肺炎的風險，疾管署也在今年9月採購10,000劑的預防性單株抗體（新冠預防藥）。提供包括「1年內接受實體器官移植者、1年內血液幹細胞移植或CAR-T治療患者、具有效重大傷病卡的嚴重先天性免疫不全患者」都建議施打。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏指出，全世界約有2%的免疫功能低下病患，處於新冠肺炎的高風險中，包括器官移植者、血液腫瘤患者、HIV患者、接受化/放療的癌症患者、接受免疫製劑患者和先天性免疫不全患者。

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蔡承宏說，一般人在接種疫苗後，普遍可以達到92%的保護力，HIV患者也有80%，但血癌患者在接種疫苗後，只有50%會有抗體反應，器官移植者就更低，只有器官移植者就更低，只有31%的抗體反應。

台灣移植醫學學會理事長吳麥斯也提到，器官移植患者移植過程中所使用的藥物以及終身需要服用免疫製劑，多為抑制（降低）免疫系統降低對外來移植器官的排斥反應，因此造成器官移植患者的免疫功能較一般人低。

吳麥斯說，一般健康人體可透過施打疫苗激化自行產生免疫保護力，而免疫功能低下病患需要「被動免疫」防疫保護，需要直接投以免疫低下病患抗體，提供相對不足的保護力。

針對免疫功能低下病患的預防性單株抗體，在取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權，日本、韓國、新加坡、泰國也陸續通過授權使用，台灣衛福部也在今年9/8採購10,000劑和緊急授權使用。

吳麥斯呼籲，符合接種條件者，應加速申請施打，接種後可直接產生保護力，屬於直接投予抗體，長效型單株抗體可持續幾周到幾個月；另外，除了預防施打之外，食藥署也在11/1通過可用於「治療」，後續規範還有待專家會議討論後公佈。