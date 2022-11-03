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保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

▲經商有成的向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少。（圖／記者張君豪翻攝）

▲經商有成的向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

家境富裕的向姓男子，1日晚間酒後駕駛保時捷凱燕休旅車撞死違規穿越分隔島男子，引起社會關注。根據了解，向姓男子酒駕非首次，而向姓男子的身世背景也被起底，他的妹妹還是一位女星。

1日晚間22時01分，台北市敦化南路2段北往南內側快車道，發生保時捷凱燕休旅車撞死違規穿越分隔島男子的重大事故，死者為聯合航空新加坡籍男空服員，保時捷52歲駕駛向姓男子酒測值為0.58mg/L、遭警方認定觸犯公共危險罪嫌逮捕。

▲向男酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞死違規穿越馬路的空少。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，向男家境富裕，不僅名下擁有包含地產投資、建材進出口、不動產建設、美容器材進口等4間公司、同時也兼任南部某知名旅行社董事，另外知情者透露、他也是台北市知名某高階養身館的負責人，人稱向董的向男當年斥資逾億元在台北市松山、大安區，以高檔裝潢開設場地面積逾數百坪的頂級SPA養身館，也是不少藝人名人放鬆休閒經常進出的高檔場所。另外根據《東森新聞》報導，向男的妹妹也是一位女星，後來嫁給金融界小開後淡出演藝圈。

 

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