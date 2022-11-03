錯過再等1年！立冬轉運秘招趕穢氣　4生肖甩衰運還能脫單

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錯過再等1年！艾菲爾曝立冬轉運秘招趕穢氣　4生肖甩衰運還能脫單

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲塔羅牌老師艾菲爾分享4個立冬當天的轉運妙招。（圖／記者黃克翔攝）

記者隋昊志／綜合報導

下周一（7日）就是24節氣中的「立冬」，不但是年尾交年運一個重要的節氣，也是年運交接之時，塔羅牌老師艾菲爾提醒，今年受到虎本命年的4個生肖「虎、蛇、猴、豬」，一定要把握住立冬轉運的機會，才能在經歷一整年天時不與丶勞心勞力丶以及病痛憂鬱後，能夠逐漸好轉。

另外，2023年犯太歲的5個生肖「兔、馬、龍、雞、鼠」，以及農曆「2月、3月、5月、8月、11月」出生的人，更是不能錯過轉運的大好機會。

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艾菲爾在臉書粉專分享4個在立冬當天的轉運法，像是吃糯米製作的食物、擺置鮮花、擺放橘子跟橘皮，以及配戴適合自己的手鍊，都能夠提升自己的運勢。

立冬轉運法：
1丶吃糯米的食物
立冬這一天可吃糯米的食物（補中益氣），像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對丶圓滿福氣。

2丶擺置鮮花
立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢。也能趕走光棍的魔咒。花的種類不拘，建議用粉色，如果是放玫瑰的話，要將刺剔除，並以雙數為佳。

3丶擺放橘子跟橘皮
橘子為冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭。此外，數字9屬於「陽」，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中的各角落，一周之後清除。 （如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃丶除濕）。

4丶配戴適合自己的手鍊
在年前的轉運時刻，可多行善布施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運！

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