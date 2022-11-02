鍾公移山！鍾東錦砂石堆比電塔高　他曝空拍照：苗栗縣府裝沒看到？

▲鍾東錦砂石堆積。（圖／民進黨團提供）



記者杜冠霖／台北報導

苗栗縣長參選人鍾東錦爭議連環爆，不僅被起底刑事前科，更被爆有違法砂石囤積等情事，民進黨團2日召開記者會公布相關空拍畫面，民進黨團指出，鍾東錦所謂苗栗砂皇並非無端出現，是苗栗縣府不斷縱容的結果，這座山是平地拔起，古代有愚公移山，現在有鍾公移山，比旁邊的高壓電塔還高，苗栗縣府是沒看到？還是裝作沒看到？

議員曾玟學指出，鍾東錦很多土地是河岸邊的農業用地，鍾東錦當時說可以種種菜，根本亂扯一通，取得土地時間前後做比對，鍾東錦2013年取得土地非常完整，幾年後卻挖得坑坑巴巴，男裝部分，2002年取得土地前，都是一片綠油油，2011年整片都開始整地、風雲變色。

曾玟學表示，在卓蘭水廠段部分，鍾東錦取得數筆土地，在之前整片都是農地，從空拍圖可以看出，鍾東錦長期蹂躪苗栗山林，一拿到土地後整個風貌開始改變，未來國家公務人員們是不是必須成為這些事情共犯結構？

對於相關開罰情形，議員陳品安表示，自己曾詢問苗栗縣環保局為何不敢要求停工，環保局解釋因為每年沒罰超過三次，所以並非情節重大，難道就因為這是議長的工廠？不只土石、空氣還有河川污染問題，這樣侵害環境的公司難道不需要停業嗎？今年才罰30萬，還罰錯地號，這些承辦人都是聽長官命令在裁罰，若有關說、施壓，請把資料保留下來保護自己。

羅致政指出，縣府的責任應該是把它恢復原貌，卻只是一年一罰，等於每年上繳一次罰金就草草帶過，為什麼不開罰到改善為止，這當然有問題，檢調單位應該要動起來，縣府當然也有責任，徐耀昌你在哪裡？徐耀昌正站在鍾東錦旁邊，縣府敢對鍾東錦開罰嗎？若未來鍾東錦當上市長，縣府又敢對他開罰嗎？

議員陳光軒批評，砂石場旁邊堆置的砂石距離電塔非常近，如果將來堆置砂石有傾倒狀況，可能會造成工安意外、大規模停電，很明顯的可以在圖中看到，這不只是非法行為，更罔顧人民的安全，苗栗縣府完全沒有相關作為，即便有開罰都是高高舉起、輕輕放下。

羅致政表示，鍾東錦所犯的法律並非只有堆置砂石，有沒有環境污染問題，不論是空氣污染還是農地污染，當地居民苦不堪言卻求助無門，甚至受到黑道威脅，鍾東錦的違法作為是現在進行式，「這不只是他說的違規而已，檢調、縣府動起來吧！」