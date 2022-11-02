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蔣萬安批高端採購失敗「唯有股價漲」　薛瑞元：不知道他在說什麼

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗採購爭議延燒，在公布疫苗採購價格之後，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（1）日批評政府採購高端計畫「萬般皆失敗，唯有股價漲」，人民的眼睛是雪亮的。衛福部長薛瑞元今（2）日回應「不知道他在講什麼」。

▲▼薛瑞元接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲衛福部長薛瑞元出席財政委員會。（圖／記者黃國霖攝）

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高端公司前天公布疫苗價格平均每劑840元，指揮中心強調單價比莫德納、BNT等mRNA疫苗便宜，沒有買貴。不過蔣萬安昨受訪問表示「高端，真的是萬般皆失敗，唯有股價漲」，他並指出，其實當時大家都看得很清楚，國際都在搶購BNT，只有陳時中在搶高端，而且還阻擋民間採購國際疫苗，真的是國際大笑話。

薛瑞元今日出席立法院財政委員會，針對衛福部因應新冠疫情採購防疫物資，特別預算執行情形與效益進行專題報告，會前受訪被問及此事，薛瑞元僅簡短回應「不知道他在講什麼」。

國民黨台北市議員徐巧芯則提出，以慈濟財報推估，慈濟捐贈購買的BNT疫苗，每劑才630元，質疑政府買高端買貴。薛瑞元說，630元不知道所本為何，但數字是錯的，實際價格不能說。

指揮中心昨日疫情記者會原本由發言人莊人祥主持，後臨時改為指揮官王必勝主持，澄清高端疫苗相關爭議，再次遭批「指揮中心真的淪陳時中競選辦公室」。薛瑞元則說，「和這有什麼關係，指揮官任何時間想出席記者會都可以」；事實上高端就是沒有買貴。

另高端疫苗價格是在衛福部官員與陳時中密會之後公開，被外界質疑套招。薛瑞元反問「高端和密會會有什麼關係，我連不起來」。薛強調，高端是一家獨立經營公司，要做任何決策不用指揮中心同意，對外揭露秘密資訊他本來就有權利可揭露；而指揮中心是高端在揭露前一刻有被知會。

確診者隔離天數正在研擬是否從7天縮短為5天。指揮官王必勝昨表示，專家會議將於今日召開，指揮中心等專家會議後再來討論相關政策。被問及除縮短天數外是否還會討論其他配套，薛瑞元表示，主要就是討論要不要縮短的問題。

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