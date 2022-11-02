　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子被男友媽咬到瘀青。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子分享，男友的媽媽平時喜歡進男友房間，看他們在做什麼，所以早就已經習慣被擅自開門，但這次男友媽竟突然撲向她，並咬住大腿約10秒，最後發現被咬到瘀青，讓她傻眼「這樣玩正常嗎？」

原PO昨（1）日在Dcard發文表示，男友不常帶她出門約會，假日多數都是一起窩在房間，男友媽媽則常常進房間看他們在做什麼，她也已經習慣了，這次她躺在床上看電視，男友媽竟然直接撲向她咬住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女子被男友媽咬到瘀青。（圖／翻攝自Dcard）

「不是一下那種，是咬住起碼10秒」，讓原PO痛到狂拉自己衣服，這時男友正好進房間，男友媽便突然笑著說，「哈！我剛咬她一口」，然後開始和男友玩起來，原PO則傻眼到繼續看電視。

後來發現原PO大腿被咬的地方出現瘀青，男友才說「會跟媽媽說不要這樣玩」，讓原PO聽了更氣，「心中草尼馬在奔騰原來這是玩喔」，「現在很糾結這咬是啥意思，我是不會想再去他家了啦，畢竟我也不是生來討皮痛的，只是想了解男友媽媽這樣玩正常嗎」。

文章曝光後，不少網友也不能理解這種情況，紛紛留言表示，「這不正常了，誰家媽媽會這樣咬人，有病吧」、「不自覺在腦中想像一輪⋯⋯中年婦女咬人的片段極致詭異」、「他是不是故意這樣想讓你不繼續待在男友家」、「哪裡來的口腔期不滿足媽媽啊，去咬自己老公啦，咬兒子女友是什麼狀況」，也有人說「妳男友家的狗名字叫媽媽也太怪了吧？好特別的名字」。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
黃湘怡離婚「金色小麥」小開！　玩交友APP熱戀洋男
台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米
原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！
4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃
聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　保時捷酒駕男身分曝光
快訊／飄髮哥奈許下台！　籃網開季戰績不佳撤換總教練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

這間廟「合法吃霸王餐」　蔡阿嘎湯裡浮出明牌！大嬸急問號碼

「板南線雪乳妹」桃機辣秀F級南半球　下半身側面剩3條綁帶

捷運阿姨「頭插30根針」如養鬼吃人！　身分曝光竟是網紅媽

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

國1汐止交流道走山！告示牌沖毀、車道遭掩埋　車流嚴重回堵

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

這間廟「合法吃霸王餐」　蔡阿嘎湯裡浮出明牌！大嬸急問號碼

「板南線雪乳妹」桃機辣秀F級南半球　下半身側面剩3條綁帶

捷運阿姨「頭插30根針」如養鬼吃人！　身分曝光竟是網紅媽

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

周天成直落二擊敗世錦賽銅牌趙俊鵬　晉級海洛公開賽16強

Lulu《婚禮歌手》悄收攤近1個月「起死回生」！　不停播主因曝光

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」！　後照鏡拍到斷裂

直擊安心亞「喝醉現身飯店門口」！路都沒法走…癱靠人肩膀全被拍

黃湘怡「早分居」斷了11年豪門婚！　前夫悲發聲：最愛都不在身邊

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推首波大變動：每月付257元

黃湘怡爆「2年前早離婚」！類官宣恢單露餡　與尪分道揚鑣各尋新歡

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

媽醒來驚見「3狗擠成一坨」　牠眼睛變鳳眼...快被淹沒！

生活熱門新聞

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

周末冷空氣＋雨彈齊轟　放晴時間曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

短髮Coser「全身只穿外套」拉鍊大開　活動現場被圍拍

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

她桃機辣秀F級南半球　側面剩3條綁帶

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

突湧現退貨潮！他曝背後原因　網：根本奧客

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

美饒舌歌手Takeoff遭槍擊身亡

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

台北1地區不像在台灣！居民神自信驚呆他

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面