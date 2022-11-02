男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

▲女子被男友媽咬到瘀青。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子分享，男友的媽媽平時喜歡進男友房間，看他們在做什麼，所以早就已經習慣被擅自開門，但這次男友媽竟突然撲向她，並咬住大腿約10秒，最後發現被咬到瘀青，讓她傻眼「這樣玩正常嗎？」

原PO昨（1）日在Dcard發文表示，男友不常帶她出門約會，假日多數都是一起窩在房間，男友媽媽則常常進房間看他們在做什麼，她也已經習慣了，這次她躺在床上看電視，男友媽竟然直接撲向她咬住。

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▲女子被男友媽咬到瘀青。（圖／翻攝自Dcard）



「不是一下那種，是咬住起碼10秒」，讓原PO痛到狂拉自己衣服，這時男友正好進房間，男友媽便突然笑著說，「哈！我剛咬她一口」，然後開始和男友玩起來，原PO則傻眼到繼續看電視。

後來發現原PO大腿被咬的地方出現瘀青，男友才說「會跟媽媽說不要這樣玩」，讓原PO聽了更氣，「心中草尼馬在奔騰原來這是玩喔」，「現在很糾結這咬是啥意思，我是不會想再去他家了啦，畢竟我也不是生來討皮痛的，只是想了解男友媽媽這樣玩正常嗎」。

文章曝光後，不少網友也不能理解這種情況，紛紛留言表示，「這不正常了，誰家媽媽會這樣咬人，有病吧」、「不自覺在腦中想像一輪⋯⋯中年婦女咬人的片段極致詭異」、「他是不是故意這樣想讓你不繼續待在男友家」、「哪裡來的口腔期不滿足媽媽啊，去咬自己老公啦，咬兒子女友是什麼狀況」，也有人說「妳男友家的狗名字叫媽媽也太怪了吧？好特別的名字」。