馬斯克入主「傳推特裁員逾7000人」　這些部門被砍！有人年薪千萬

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）10月27日正式收購推特。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特後，大刀闊斧展開改革。《華盛頓郵報》報導，他整個周末都在跟團隊開會，討論裁員計畫，第一輪可能影響逾7000人，幾乎所有部門都遭波及，尤其銷售、產品、工程、法律、信託及安全部門。除了工程師以外，推特最高薪員工很多都在銷售部門，一些人年薪甚至超過30萬美元（約新台幣967萬）。

報導指出，馬斯克的領導團隊討論了各種業務問題，包括內容審查細節、訊息濫發問題、「藍勾勾」身分驗證服務、即將到來的美國期中選舉風險，以及裁員25%的計畫。

▲外界認為馬斯克有意獨自掌管推特。（圖／路透）



4名知情人士透露，馬斯克多年律師斯皮羅（Alex Spiro）主導會議，此人正在積極管理推特多個團隊，包括法律、政府關係、政策及行銷。另外，馬斯克長期合作夥伴薩克斯（David Sacks）及卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）也被列入公司名冊，2人都有正式的推特公司電子信箱，頭銜是「員工軟體工程師」（staff software engineer）。

馬斯克幾經波折後，終於在10月27日收購推特，立刻展開一連串改革。他首先開除3名高級主管，接著又向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，讓公司11月8日起從紐約證券交易所下市，似乎有意將推特私有化。根據10月31日提交給金融監管機構的文件，推特董事會已遭解散，由馬斯克擔任唯一董事兼首席執行長（CEO）。

外界指出，馬斯克試圖獨自掌管推特，雖然尚未正式宣布，但他已把推特自我介紹改為「推特領導人」（Chief Twit）。不過，關於裁員消息，推特、馬斯克、斯皮羅、薩克斯及卡拉卡尼斯都未做出回應。