馬斯克推特自介改了！　出任執行長兼唯一董事

▲馬斯克成為推特唯一董事。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特後，根據合併協議成為公司唯一董事，並出任執行長，他也將推特自介更改為「推特領導人」（Chief Twit），推特董事會宣告解散。

馬斯克創立特斯拉以及太空探索公司（Space X），並擔任兩間企業的執行長，上周結束冗長的推特收購案後，立刻解僱了包括時任執行長格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal）、總法律顧問埃吉特（Sean Edgett）及法律政策、信託與安全領導主任蓋德（Vijaya Gadde）4名高層。

▲馬斯克推特自介更改為「推特領導人」（Chief Twit）。（圖／翻攝推特）

《國會山報》（The Hill）報導，馬斯克提交給美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，推特將在本月8日從紐約證券交易所下市，他也已解散董事會，任命自己為唯一董事。

推特公司周一（10月31日）一份安全文件中指出，根據收購協議，馬斯克在完成收購推特以前已達成解散董事會的決定，並談定收購案完成後出任唯一董事。

根據《彭博》，阿格拉瓦爾資遣費估值達到5740萬美元，西格爾約4450萬美元，蓋德則是2000萬美元，且3人共持有市值約6500萬美元的推特股份，馬斯克將向他們購買這120萬股股票。