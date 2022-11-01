全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

▲全教總呼籲教育部儘速完成降低幼教師生比的政策規劃。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今天（1日）舉行記者會指出，今年五月《幼兒教育及照顧法》修法時，立法院通過附帶決議，要求政府針對降低幼教師生比，全教總主張降至1:12，但教育部卻慢如牛步，連各縣市市長候選人也提出相關競選政見，呼籲教育部儘速修法、公布措施，別再「已讀不回」。

全教總理事長侯俊良指出，從《幼兒教育及照顧法》修法至今，已經半年過去，教育部對於降低「幼教師生比」卻沒有提出相關政策，反觀各縣市首長選舉，包括台北市、桃園市、高雄市、南投縣、新竹市等市長候選人，都陸續公開表態願意調降師生比，教育部卻毫無作為。

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全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，全教總推動降低師生比已經多年，從社會面、立法面與行政面，均不斷倡議要盡早施行1:12的師生比，卻常遭到教育部「已讀不回」，呼籲教育部應該要在縣市首長選舉結束前，公開說明相關配套措施，幼教品質提升刻不容緩，「教育部不要成為台灣幼教進步的絆腳石」。

楊逸飛還說，《幼兒教育及照顧法》修法時，也討論到國民義務教育向下延伸，教育部應盡快提出配套措施，讓幼教班級人數可以盡早與國小對接，應整體通盤規劃。