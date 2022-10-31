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金馬導演揭池上翻轉命運內幕！放映前夕「重要人物」被菩薩接走了

▲▼蕭菊貞與團隊拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片，揭開池上如何改變⾃⼰的命運，開創出獨⼀無⼆的精彩。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

▲蕭菊貞與團隊拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片，揭開池上如何改變⾃⼰的命運，成為躍上國際媒體的人文藝術之鄉。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

記者林育綾／台東報導

⾦⾺獎紀錄片導演蕭菊貞與團隊耗時近3年，拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片，揭開池上如何翻轉命運。片中靈魂人物之一梁正賢在當地推廣有機米耕種，連續8年虧損仍不放棄；而他妻子徐月鑾透露，其實背後還有婆婆、也就是梁正賢的母親無條件支持，但在紀錄片公開特映的前一晚，「婆婆剛好被菩薩接走了」，夫妻倆哽咽、顫抖落淚後，也讓在場觀眾跟著動容。

▲▼蕭菊貞與團隊拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片，揭開池上如何改變⾃⼰的命運，開創出獨⼀無⼆的精彩。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

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▲池上能成為今天的池上，一切並非理所當然。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

梁正賢在2019年對蕭菊貞提起，「妳都拍別⼈的故事，是不是也要拍⼀下我們農⺠的故事，好幾個老農⺠都80多歲了，不拍來不及了！」這個急切的邀請讓她無法拒絕，開始與拍攝團隊走進池上農⺠的⽣活，沒想到一拍就是近3年。

池上能成為今天的池上，一切並非理所當然。蕭菊貞說，很多⼈到過池上觀光，買過池上米，也看過無數國內外媒體介紹池上的美，卻很少有⼈知道這個能躍上國際媒體的台灣農村，當年是如何擺脫悲情，改變⾃⼰的命運，背後又付出多少努力，開創出獨⼀無⼆的精彩。

拍片時她內心不斷叩問「池上為何能成為池上？」在過程中不斷尋找答案，訪問了池上的農民、關鍵人物，還有到訪的藝術家林懷民、蔣勳等人，梳理出池上長達20多年的蛻變史。

其中梁正賢可說是改變池上命運的關鍵靈魂人物之一，在20多年前「池上米」還沒成名的年代，他赴日學習自然農法後，回到家鄉接下家庭米廠事業，開始推廣有機稻米耕種。但過程十分辛苦，有機米連續虧損了8年，每年都虧損約4、500萬，他仍堅持以保證收購價來保障農⺠的收入。

而梁正賢沒有放棄，他與農民們攜手，讓池上成為台灣第⼀個獲得⼟地認證標章的農村，還誕生了冠軍米農。「池上米」開始廣為人知，終於在2003年看見曙光，池上的有機米第一次轉虧為盈。

▲▼蕭菊貞與團隊拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片，揭開池上如何改變⾃⼰的命運，開創出獨⼀無⼆的精彩。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

▲「池上米」幕後推手梁正賢，讓池上獲得台灣第⼀個⼟地認證標章。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

蕭菊貞說，問梁正賢為何不放棄，他竟幽默地說⾃⼰最⼤的優點和缺點就是「不懂得放棄」，「這真的讓我當下很感動，⽽且他到現在都沒有停下腳步。」當林懷⺠老師稱梁正賢是現代員外，建築設計師莊豐賓說他是「池上⼟地公」時，她⼼裡就明⽩了，這部紀錄片應該拍的就是稻浪上的夢想家。

除了「池上米」名聲大噪外，池上也孕育了稻浪上的⽂化藝術，包括連續14年的「池上秋收藝術節」成為每年秒殺、躍上媒體的知名活動。為了讓特定區域的稻田成為表演場地，梁正賢也出面跟農民溝通，何時播種、何時收成等細節；而活動現場需要大量志工，還有停車位調度等，也都靠他不斷奔走、協調。

▲▼2022池上秋收藝術節。（圖／台灣好基金會提供）

▲「池上秋收藝術節」的背後，也有梁正賢出面跟農民溝通播種和收割時間、調度大小事。（圖／台灣好基金會提供）

梁正賢更捐出了自家的穀倉，由台灣好基金會成立「池上穀倉藝術館」並經營管理，讓池上鄉民親近藝術；也讓藝術家到池上駐村後，能夠現地展出作品。2021年他又捐出另一個閒置米倉，打造更貼近鄉民的藝文和生活空間「池上米倉生活館」，經常舉辦在地藝文活動、瑜珈課、生活律動課、影音工作坊、兒童劇場工作坊等，池上成為真正的人文藝術之鄉。

▲「池上穀倉藝術館」由梁正賢捐出的老穀倉活化翻轉。（圖／記者林育綾攝）

《稻浪上的夢想家》在28日就在「池上米倉生活館」舉行首場特映會，片中許多重要角色包括農民們也親臨現場，梁正賢和妻子徐月鑾也出席。會後致詞時，徐月鑾不忘吐槽丈夫說，很多人都非常感謝老公，她也能感受到老公對池上、對外面事情的熱情，但她卻沒有感覺到老公為家人和小孩帶來什麼，「我真的很嫉妒大家！」

隨後徐月鑾哽咽表示，在這部片讓她最感動的，是看到她的婆婆的身影和聲音，因為她的婆婆，也就是梁政賢的母親，在27日「被菩薩接走了」。她提到婆婆不只把自己當女兒看，尤其先生之能有今天的成功，背後就是有她婆婆對兒子毫無保留的信任、支持。梁正賢在一旁聽了也顫抖哭泣。

▲▼蕭菊貞與團隊拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片，揭開池上如何改變⾃⼰的命運，開創出獨⼀無⼆的精彩。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

▲《稻浪上的夢想家》紀錄片特映當天，蕭菊貞（左一）、徐月鑾（中）、梁正賢（右）分享心路歷程。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊提供）

蕭菊貞也透露，因為梁正賢的媽媽突然過世，原本擔心特映會是否繼續舉辦，但後來聽到梁正賢的女兒轉述「爸爸已經擦乾眼淚，出門去跟志工開會了」，她認為這就是大家認識的梁正賢，永遠把池上擺在第一位。旗美社區大學校長張正揚更表示，「如果台灣社會可以有多一點梁正賢，很多事情就會容易多了。

《稻浪上的夢想家》目前也開放企業或民眾包場，於電影院放映觀賞，期待能以這個故事帶動出更多對於台灣永續農業、地⽅創⽣的討論和影響⼒。預計2023年初開放單場公播放映，並於新媒體平台上架。

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