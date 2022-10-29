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大陸 大陸焦點 特派現場

公益市集再出發　週末閤家好去處

記者趙禕/上海報導

延續了幾年的上海二手公益市集，今年因為上海疫情衝擊而中斷了幾個月，終於從這個週末開始再次開張，很多老朋友和新朋友趁著週末假日趕來共襄盛舉，同時也在近百個攤位裡淘得自己心儀的寶貝。

▲由在滬台灣人創辦的上海二手公益市集重新開張。（圖／記者趙禕攝）

▲由在滬台灣人創辦的上海二手公益市集重新開張。（圖／記者趙禕攝）

設在上海台資企業麥可將文旅體驗村內的二手公益市集，在上海的台灣人圈子裡頗具知名度，曾經吸引很多人攜家帶眷來這裡擺攤，也吸引很多人扶老攜幼到這裡尋寶。但是今年新冠疫情嚴重衝擊了上海人的生活，這個曾經熱鬧非凡的二手公益市集也不得不配合防疫的需要而按下暫停鍵；好不容易等到上海疫情趨緩，市集終於再次開張迎客。

▲▼重新啟動的二手公益市集又恢復了以往的熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）

▲▼重新啟動的二手公益市集又恢復了以往的熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）

▲▼重新啟動的二手公益市集又恢復了以往的熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）

▼市集吸引了很多人到這裡尋覓心儀的寶貝。（圖／記者趙禕攝）

▼市集吸引了很多人到這裡尋覓心儀的寶貝。（圖／記者趙禕攝）

這個多彩多姿的二手公益市集，集合了手創、公益、美食、萌寵等眾多元素，不同領域的手藝人相互激發，把吃喝玩樂融合在一起，帶來豐富多彩的體驗。現場還有手作工坊、繪畫、陶藝體驗、花藝製作等等。很多攤位是全家一起出動，大人小孩共同樂在其中。

▲▼很多攤位是全家一起出動，大人小孩共同樂在其中。（圖／記者趙禕攝）

▲▼很多攤位是全家一起出動，大人小孩共同樂在其中。（圖／記者趙禕攝）

▲▼很多攤位是全家一起出動，大人小孩共同樂在其中。（圖／記者趙禕攝）

集市裡的公益活動除了有自製手工作品的義賣之外，也有公益團體參與其中。由台灣人張曼築創辦的湛藍工作室，致力於幫扶照顧年齡層比較大的心智障礙者和自閉症患者，透過提供不同的課程培訓他們一技之長，讓他們也能夠在社會上自力更生；這次他們就帶著學員們自己製作的手工冷凝皂到集市上售賣。

▲湛藍工作室售賣心智障礙者和自閉症患者們自己製作的手工冷凝皂。（圖／記者趙禕攝）

▲湛藍工作室售賣心智障礙者和自閉症患者們自己製作的手工冷凝皂。（圖／記者趙禕攝）

還有由一群熱衷於公益、富有激情的年輕人共同發起並成立的「互助公益」團體，平時提供生活不能自理的孤獨老人生活服務、關愛特殊兒童、關愛漸凍人、幫扶貧困山區的孩子們和學校，這次也擺出他們幫扶的特殊兒童們的繪畫作品參加公益售賣。

▲「互助公益」團體擺出他們幫扶的特殊兒童們的繪畫作品參加公益售賣。（圖／記者趙禕攝）

▲「互助公益」團體擺出他們幫扶的特殊兒童們的繪畫作品參加公益售賣。（圖／記者趙禕攝）

活動主辦方麥可將文創園總經理連泰瑞表示，在每一次公益市集結束後都會有自願捐助的流程，攤主們會自發捐助20-30%左右的收益，對口捐助給慈善團體；現在走出疫情陰霾重新啟動，來參與的人們都很開心也很踴躍，他希望接下來能回到每兩個星期舉辦一次的固定市集，一方面大家可以穩定的參與，同時也可以幫助更多公益團體。

▲麥可將文創園總經理連泰瑞。（圖／記者趙禕攝）

▲麥可將文創園總經理連泰瑞。（圖／記者趙禕攝）

今天公益市集開張之前，上海市七寶鎮鎮總工會、團委、婦女聯合會等部門組成的「蒲溪益+盟」群團聯盟也舉行了啟動儀式，這個聯盟將利用區域內資源，建設更多共用型、互補型陣地，共同推進新時代群團工作創新發展。聯盟即將實施九個公益子項目，包括戶外職工愛心接力站、愛心媽咪小屋、職工書屋、公益特約商戶、兒童友好社區建設、退休和生活困難婦女免費進行婦科病及乳腺病篩查、愛心暑（寒）托班、暖心書房、「冬日暖陽」公益集中行動等。

▲上海市七寶鎮鎮總工會、團委、婦女聯合會等部門組成的「蒲溪益+盟」群團聯盟也舉行啟動儀式。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市七寶鎮鎮總工會、團委、婦女聯合會等部門組成的「蒲溪益+盟」群團聯盟也舉行啟動儀式。（圖／記者趙禕攝）

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