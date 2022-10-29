爸吸金2億入獄！　兒仿效海撈2千萬「LV、勞力士、Gucci堆滿屋」

▲上樑不正下樑歪，爸吸金2億入獄兒仿效海撈2千萬買LV、Gucci、勞力士堆滿屋。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市警方破獲一個吸金集團，年僅26歲吳姓男子創立「國順」科技公司，誆稱可協助廠商拍片行銷，協助上架MOMO購物網、三立電電網等電商平台，收取5萬到25萬不等保證金，結果海撈2000多萬後，公司在一夕之間宣布停業落跑。警方追查發現，吳男父親吳思龍在19年前因「順得隆」案不法吸金2億元，遭判刑6年定讞，出獄後不知悔改，還當起兒子的操盤手，逮捕吳姓父子等5人後，依加重詐欺、洗錢等罪嫌送地檢偵辦。

▲吳男等人還將現金藏在天花板。（圖／民眾提供）



台中市第五分局日前接獲民眾報案，指稱國順科技公司疑涉吸金詐騙，誆稱可協助廠商拍片行銷，將產品上架MOMO、三立電電網等電商平台銷售，上百家廠商繳交保證金後，國順科技公司一夕宣布停業，吸金高達2千萬元。

▲屋內滿是精品包、名表。（圖／民眾提供）



警方前往吳男住處查扣起出現金115萬元、還有LV、Gucci、Loewe以及Burberry等名牌包，還有勞力士等證物，詢後依加重詐欺、洗錢等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

警方發現，吳男父親是2003年順得隆網路資訊公司總裁吳思龍，當年以高額獲利為誘因，對外招攬1千多人投資網咖，非法吸金達2億多元，已成立的28家網咖卻在1年後全停業，投資人血本無歸舉發控告，法官以順得隆公司違反銀行法規定，最後將吳思龍判刑6年定讞，沒想到他並未改過自新，反而和兒子聯手犯案。