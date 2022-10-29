歹徒拿鐵鎚「闖裴洛西住家」　進門對峙老公狂喊：她在哪裡

▲歹徒闖入裴洛西住宅狂喊「南西在哪裡」，手上還拿著鐵鎚。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長南西•裴洛西（Nancy Pelosi）位在加州舊金山的住宅28日遭歹徒闖入，她的老公保羅（Paul Pelosi）當時待在房內遭到襲擊，所幸警方很快趕到現場將歹徒壓制，將受傷的保羅送醫。一名知情人士指稱，歹徒闖入時手持鐵鎚，同時一邊大喊「南西在哪裡」，目標確實就是裴洛西，詳細案情仍待釐清。

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▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與她的老公保羅（Paul Pelosi）。（圖／路透）

根據美國CNN報導，美國眾議院議長辦公室發言人哈米爾（Drew Hammill）表示，襲擊28日清晨發生時，裴洛西人在華盛頓，不在舊金山住所，而現年82歲的保羅遭攻擊後，被緊急送到當地醫院治療，預計能完全康復不會有後遺症，行兇的歹徒也已被警方逮捕。

哈米爾說，「裴洛西和她的家人很感謝參與其中的急救及醫護人員，但此時他們希望能保護隱私」。

一名知情人士透露，歹徒28日清晨持鐵鎚從房子後方進入，在與保羅對峙時不斷大喊「南希在哪裡，南希在哪裡」，可見歹徒鎖定的目標確實是裴洛西，至於對方為何要持武器闖入，詳細動機待警方進一步釐清。

▲美國警方正在持續釐清歹徒闖入行兇的動機。（圖／路透）

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中說，拜登總統正在為保羅和裴洛西的全家人祈禱，「總統今天早上也親自致電裴洛西表達他的支持」、「總統很高興保羅能完全康復，也譴責所有的暴力行為，並要求尊重家人的隱私意願」

美國國會警察發表聲明稱，他們正在協助聯邦調查局（FBI）與舊金山警方「聯合調查」這一起入室襲擊事件。

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