58歲男打次世代疫苗後死亡！接種2天後冒3症狀　服藥休息就昏迷不醒

▲莫德納次世代疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新增1例莫德納次世代疫苗接種後死亡個案，是一名58歲男性，接種2天之後死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，個案本身有癌症、多發性骨髓瘤病史，10月24日在診所接種莫德納雙價疫苗，26日清晨表示不舒服，頭昏、冒冷汗還有腹脹，服用診所開立止痛藥後回床上休息，不久候被發現昏迷不醒，當日死亡。

根據指揮中心公布疫苗接種後不良事件最新統計，新增1起接種莫德納BA.1雙價疫苗後死亡個案，為58歲男性，接種2天之後死亡；統計到目前為止，接種莫德納次世代疫苗後死亡通報累積有8人。

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莊人祥說明，這名50幾歲男性是接種第五劑疫苗，本身有癌症、多發性骨髓瘤，曾經進行骨髓移植，10月24日在診所接種莫德納雙價疫苗，26日凌晨5點多表示有不舒服，出現頭昏、冒冷汗，腹脹不適，因為診所有開止痛藥，他服用後回床上休息，不久發現昏迷不醒，119到場後判斷到院前心肺功能停止、搶救無效，26日死亡。衛生局有提供個案家屬疫苗受害救濟說明與申請，後續會協助。

▲截至10/27，新冠疫苗接種後不良事件通報統計。（圖／指揮中心提供）

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