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社會 社會焦點 保障人權

新北警偷發女友私密照！嗨喊「林口騷貨」下場超慘

邱姓男警不滿女友提分手，竟在網路冒名對方侮蔑其名聲。（示意圖，Pixbay）

圖、文／鏡週刊

分手就算無法好聚好散，也別讓自己吃上刑責。一名邱姓男警不滿女友A女提出分手，竟開設Instagram假帳號到處留言說「有認識A女嗎？有想跟她打砲嗎」，羞辱她的名聲，更假冒女友的名義開設臉書、LINE、推特等社群帳號，還用「林口騷貨」當暱稱，以「公車」「香爐」等詞形容A女，並外流A女的私密影像。邱男的行為不只同時觸犯公然侮辱罪及加重誹謗罪，也犯下行使偽造準私文書罪、散布猥褻影像罪、非公務機關非法利用個人資料罪等罪，新北地方法院日前判決出爐，5罪分別被判處2個月至5個月不等，應執行有期徒刑1年。

新北地院判決書指出，邱男不滿女友A女想要分手，去年3月起，在IG開設假帳號，到處留言：「有認識A女嗎？有想跟她打砲嗎？有機會能打就打砲 不打砲就可惜了 真的夠騷夠會玩 一夜情3P樣樣來 看私人訊息 有圖有真相 你應該是A女最愛的5年男友吧？你現任知道你偷吃」，供不特定人瀏覽，毀損A女之個人名譽、貶損其社會評價及人格尊嚴。

同年5月，邱男在未經A女的同意下，A女的名義開設臉書帳號，並用A女的照片當成大頭貼。A女的大學學長誤以為邱男開設之帳號真的是A女所有，遂向該帳號傳訊息，邱男假冒A女之名義回覆，內容包括「想打砲而已 3P刺激」「我都無套阿 無套男人也愛吧」，還傳送A女性愛的私密照片給A女學長，接著再將雙方對話截圖，在IG公開發表，寫道：「○○科技大學的學長 看來也抵不過騷貨的誘惑 就是愛約跑（砲）」。

邱男冒用A女名義開臉書後，公開發表貼文，自稱是「天生公車任人上 天生香爐任人插」「就是喜歡跟有女友的男人約跑 見3次做3次 敢玩 敢無套」「最愛的5年○○刑事警察局警官 很抱歉 誠實跟你說我給你戴綠帽過 不溫暖只能往外找約跑 天經地義吧」。

不只如此，邱男也分別在LINE、推特等社群軟體，假冒A女的名義開設新帳號，直接用A女本名加上「林口騷貨」為暱稱，並用A女照片為大頭照，傳訊息給其他人說「我愛約砲妳會覺得我很亂嗎」，並發送A女的私密性愛照；更甚者，還在推特上用各種淫穢字眼，諸如「小妹就是母狗」等字句，公開A女之私密照，還透露A女的出生日期、高中和大學畢業學校等資訊，在推特上累積破千名追蹤者，嚴重損害A女之名義。

A女向警方報案後，新北地檢偵查起訴，邱男透過IG、臉書、LINE、推特等社群網站，在不特定多數人可瀏覽的情況下，指涉A女私生活混亂，有人身攻擊之意味，構成誹謗及侮辱；且邱男未經同意使用A女之姓名、資料和照片，違反個資法，傳送A女的裸露照片，也損害A女的隱私權。

儘管他坦承犯行，也願意賠償A女，但未能達成調解。邱男犯案時為警察身分，法院認為，邱男身為執法人員，明知應以適當且合法方式解決感情糾紛，卻利用社群軟體侵害A女之名譽、社會評價、人格尊嚴及隱私權，其留言、貼文、散布之照片及影片數量不少，且前後時間長達將近半年，對於A女侵害甚深，且被告未與A女達成和解且取得諒解，駁回他的緩刑請求。

邱男被認定犯下5罪，其中部分罪名為想像競合犯，各從重依個資法非公務機關非法利用個人資料罪處斷。新北地院日前宣判，邱男依2個散布文字誹謗罪，各處有期徒刑2、3月、3個非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑4個月；各處4、5、6個月，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以新台幣1,000元折算1日；可上訴。

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