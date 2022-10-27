中壢路口連2起搶快釀禍！騎士左轉遭撞飛「空中翻3圈」　驚悚影曝

記者閔文昱／綜合報導

桃園市中壢區接連2天發生汽機車碰撞事故。有網友分享畫面，只見中興路與合圳北路2段路口一輛機車未注意對向來車就直接左轉，結果慘被一輛灰色休旅車迎面撞上，騎士在空中翻滾3圈後重重墜地，看似傷勢慘重，而前一晚同個路也有貨車直接左轉導致對向騎士閃避不及撞上，連2起事故引發網友討論。

▲中壢中興路與合圳北路2段路口連兩天發生左轉車與直行車碰撞事故。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出畫面，位在桃園市中壢區的中興路與合圳北路2段路口25日中午發生一起嚴重交通事故，一名騎士正打算左轉時，疑似被前方白色車輛擋住視線，誤以為對向無來車就直接左轉，不料才行駛到對向路中，馬上就出現一輛灰色休旅車高速駛來，且幾乎無煞停的把騎士連人帶車撞飛。

原PO透露，事後傷者狀況不明，但救護車趕抵後救護人員沒有將騎士蓋上白布，推測應是還有生命跡象。而另一起事故則同樣也發生在這個路口，不過這次則換成是大貨車未注意來車就直接左轉，導致對向機車騎士閃避不及撞上，所幸影片最後騎士還有站起來檢查車輛狀況以及身上傷勢，推測應無大礙。原PO也在文中提醒「連著兩天都有事故的畫面，一起po上來給大家注意安全！」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「過路口沒在看，這智商...」、「這樣騎車有9條命也不夠」、「這些轉彎都不用看對向有沒有來車嗎？當馬路是自已開的？」、「那個騎機車的一定在想，跟著汽車彎過去就好，反正有車子幫他擋住沒事，只是沒想到，人家汽車停了起來，他衝了過去」。

另外，也有許多網友討論機車是否應待轉，「好多人都說跟待轉沒關係，那如果這些機車待轉了還會發生這種車禍嗎？」、「那些說不要待轉的好好看這影片」、「干待轉屁事，這種神風特攻隊式的切西瓜左轉遲早出事情，不論開車騎車都一樣」、「左轉未讓直行有什麼好護航的，這跟兩段式左轉完全沒關係」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完