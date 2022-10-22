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公務員女友自爆「婚後不想工作」　交往3個月辭職：男生要大器

公務員女友自爆「婚後不想工作」　交往3個月辭職：男生要大器

▲男網友和女友以結婚為前提交往，卻發現觀念不合。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

結婚需要經過多方面思考，包括雙方的個性、觀念、經濟條件等。一名男網友抱怨，和女友交往3個月，對方突然辭掉公務員工作，更不諱言婚後要在家當「家庭主婦」，否則就沒有必要結婚。

原PO在臉書《靠北女友2.0》提到，和女友透過網路認識，2人以結婚為前提交往，對方是公務員，月薪3萬左右，起初覺得個性好相處，吃東西也不挑，雙方也會互相請客，因此相處1個月後就交往。然而，最近卻發現，女友總挑一些高檔餐廳，後來甚至辭掉工作。

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原PO指出，他從事家族企業，爸媽60幾歲但還沒退休，還是主要經營者，他們希望未來的媳婦一定要能幫家裡工作，對他的家教也算嚴謹，「我早已經買房搬出來住，因為爸媽不想養出一個敗家子」，因此爸媽只幫忙出一半，剩下的要他自己按月攤還。女友認為以他的經濟條件，足夠養活一個家，才會辭掉工作，決定做自己有興趣的事，也透露結婚後想專心當家庭主婦。

公務員女友自爆「婚後不想工作」　交往3個月辭職：男生要大器

▲女友結婚後不打算工作，要給男方養。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO解釋，家裡有請一位清潔阿姨，根本不需要家庭主婦，但女友卻不以為意，反駁：「結婚男生本來就要可以完全承擔養老婆的肩膀，否則沒資格結婚，我們家裡的親戚，每個女生結婚都是在家，沒在外面工作的啦，而且結婚後財產要改成共同擁有，才是愛的表現，男生應該大器一點」。

一問才知道，女友家中的表姊妹，都是嫁給醫生、工程師等，而且老公名下財產和房產都登記在女方名下，以致於會有「結婚後不想工作」的念頭。女友不能接受結婚後，還要遷就他的觀念去工作，甚至分攤經濟，「如果找不到可以讓她不工作的男生，可能會被表姊妹笑，那她幹嘛結婚？結婚如果沒有更好，那她幹嘛結？」頓時讓他聽了很想提分手。

此文一出，網友紛紛留言，「剛交往不久，觀念不同還是早早放生吧，免得讓投入太多感情」、「你會有疑問，表示不是你的真命天女」、「這就是長期飯票的概念啊」、「放手給她去找有錢人吧」、「分手處理最快囉！」

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