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人妻當兒面豪吻「女密友」！他奶音曝：媽媽跟叔叔睡　台商夫綠炸

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫遠赴大陸工作，妻子卻在家與女密友溫存，他抓包姦情後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗一名人夫在大陸工作，妻子則獨自留在台灣陪伴兒子，但某次他與兒子視訊通話時，意外從兒子口中得知有「叔叔」會到家中與妻子同睡，他因此起疑，沒想到果真從家中監視器目睹妻子帶著小王回家，還在客廳親吻等，甚至還談論「打砲」等內容，他氣得立刻對妻子與小王提告求償。法院審理後，則判人妻與小王須賠償20萬元。

人夫提告主張，他婚後與妻子遇有一子，而他因工作關係離家，妻子則留在台灣照顧孩子，又因其母親年歲已高，為便於照顧，於是將老母親接到苗栗竹南家中同住，並於客廳及母親房間安裝監視器，方便觀察情況，沒想到卻意外成為抓姦工具。

人夫指控，他2021年10月16日與兒子視訊通話時，意外從兒子口中得知有一名「叔叔」會到家中與妻子同睡，他因此有所警覺，一直到半個月後，他打開家中監視器，竟赫見妻子帶著小王返家，自此之後便經常發現妻子與小王在客廳親吻、擁抱、愛撫等，而他甚至在自家車內的行車紀錄器中發現，妻子多次與小王談論「打砲」等，兩人更互稱「老公」、「老婆」。

人夫怒指，小王明知道妻子的已婚身分，卻仍與妻子發生不正當的交往關係，甚至不避嫌地在他小孩面前有親密舉動，豪不在意他們之間的關係是否對孩子的身心及認知造成負面影響，更誇張的是，他發現兩人姦情後當面對質，才知道小王竟是女的，且兩人還以「同性」為由脫嫌，毫無悔過之意，氣得他立刻對兩人提告求償。

對此，人妻辯稱，兩人在網路遊戲中認識後，成為無話不談的好友，又恰巧丈夫延長在大陸的工作任期，並獨斷將婆婆接回家生活，造成她每日下班需獨自承擔照顧孩子及伺候婆婆的壓力。小王得知後，基於好友之情才前來陪伴，而監視器畫面的內容，僅是女性好友間的行為，也是我國社會常態，是女性間普遍的相處模式。

人妻還稱，行車紀錄器錄到的談話內容，也只是女性密友間互開玩笑，強調兩人並無不正當交往關係，請求法官駁回丈夫之訴。

不過，法官審理後認為，不論男性、女性間的同性普通好友，都沒有人妻與小王之間親密、露骨嚴刑的社交習慣，依照一般正常智識能力之人，皆能辨認人妻與小王間的言行，明顯逾越一般同性普通朋友的正當社交禮儀行為，況且同性間本來就能自由戀愛，我國憲法也保障同性的婚姻自由，但兩人卻以同性為由，企圖掩飾兩人為情侶的事實，實屬不該，最終判兩人須連帶賠償人夫20萬元。全案可上訴。

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