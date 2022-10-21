　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規劃中

▲▼指揮中心10/21記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨宣布高端疫苗補打政策，讓有出國需求民眾可以持相關證明補打其他廠牌疫苗，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、資深媒體人周玉蔻都喊出高端公司應該替赴日民眾PCR。指揮中心指揮官王必勝今（21）日記者會中透露，「我們有跟高端聯繫過，目前朝這方向在做規劃」。

日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。指揮中心19日宣布，即日提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在得知高端補打方案後，周玉蔻先是在臉書批評指揮中心「呼攏人」，並且在廣播節目中開轟批評，衛福部公布的方式「真的很好笑」，如果下週要去日本的人，這個方案來得及嗎？她認為，只要高端替需要赴日的民眾免費進行PCR，就能解決，因為高端自己有PCR的設備。黃珊珊也認為，應該由高端公司替想去日本卻的接種高端疫苗的人PCR。

王必勝今日被問及此事時回應「我們有跟高端聯繫過，目前朝這方向在做規劃，當然以他們公司最後決定為主，如果有進一步消息跟大家報告」。

王必勝也透露，目前瞭解是規劃提供打高端且有赴日本需求民眾PCR採檢，至於美國僅接受打認證疫苗不採認其他措施，另外3國則有快篩可以取代，僅有針對日本規劃。

開放補打至今3天，王必勝說，目前有使用到是個位數，1922防疫專線進線詢問有92通，當中有14通入案會和對方進一步說明，整體來看使用率偏低，影響滿少。

台大醫院醫師李秉穎今日特別出席記者會說明高端議題，被問及補打應該如何選擇，他表示，目前有的疫苗可分為兩大類，一個mRNA（莫德納、BNT）一個是蛋白疫苗（Novavax），至於AZ已經沒貨，所以考慮的就是兩類。其中mRNA免疫反應特別強、抗體比較高，至於蛋白疫苗則是副作用比較少，民眾可以自行依照需求選擇。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
快訊／林昀儒幫莊智淵復仇成功！　挺進8強
破解籤王迷思！歷屆北市長號次　「這號」勝選機率最高
快訊／藏黃金？　彰化神秘保險櫃終於打開了
林襄OUT？PTT認證「24歲正妹」是最新啦啦隊女神
快訊／真子公主要哭了！　小室圭落榜2次終於考上律師
快訊／「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規
陳時中沒那麼慘？　高嘉瑜曝綠營內部民調
快訊／確診居隔7+7擬放寬！　讓更多人投票
魏哲家大手筆設質1600張台積電股票　專家揭祕辛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸爸「怕絕後」狂催生！她「1句話」開槓　網讚：支持啊

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

「肉搏月賺50萬」她閃婚恩客　才4年忍不住！夫翻出一包套套崩潰

神預言？　5歲兒畫全家福「多2小小孩」　媽一年後生下雙胞胎

開放赴日補打「不代表高端無效」　李秉穎：保護效果達80~90%

「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規劃中

確診居隔7+7擬放寬！王必勝鬆口：疫情穩定後調整「讓更多人投票」

次世代疫苗接種破百萬！各縣市施打人數曝「台中市排第一」

高端死亡率為BNT 2.88倍？王必勝3點澄清　保住EUA還要補齊3文件

高雄市政府守護高齡者交通安全　多元宣導深入地方

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

爸爸「怕絕後」狂催生！她「1句話」開槓　網讚：支持啊

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

「肉搏月賺50萬」她閃婚恩客　才4年忍不住！夫翻出一包套套崩潰

神預言？　5歲兒畫全家福「多2小小孩」　媽一年後生下雙胞胎

開放赴日補打「不代表高端無效」　李秉穎：保護效果達80~90%

「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規劃中

確診居隔7+7擬放寬！王必勝鬆口：疫情穩定後調整「讓更多人投票」

次世代疫苗接種破百萬！各縣市施打人數曝「台中市排第一」

高端死亡率為BNT 2.88倍？王必勝3點澄清　保住EUA還要補齊3文件

高雄市政府守護高齡者交通安全　多元宣導深入地方

爸爸「怕絕後」狂催生！她「1句話」開槓　網讚：支持啊

快訊／台7線18歲失蹤女身影曝　與母最後通話：很冷無法回桃園

內輪差+視線死角...雙載機車乘客遭輾斃　垃圾車司機：根本沒看到

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

快訊／林昀儒幫莊智淵復仇成功！　闖進WTT澳門冠軍賽8強

貪吃貓臉埋碗中吃飼料　「張超大嘴巴」一口嗑...奴才嘆：碗小了

傳參加陸工信部閉門會議！長江存儲連夜闢謠：不實言論

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

到日本爆買注意！這6種物品不能帶回台灣　犬貓食品、溏心蛋都不行

新北議員8選區號次出爐！彭一書1號衝第一　卓冠廷攜妻出席抽17號

怕爆！貓弟「偷撈魷魚絲」被抓包　姐突睜眼怒瞪...牠秒縮手裝沒事

生活熱門新聞

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

不想收到什麼競選小物？網友點名1物

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

王必勝鬆口：確診居隔7+7擬放寬！

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

掛婦產科！「沒發生過性行為」醫驚訝讚1句

「妳男友臉上有屌」　同事惹錯人秒收存證信函

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面