「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規劃中

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨宣布高端疫苗補打政策，讓有出國需求民眾可以持相關證明補打其他廠牌疫苗，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、資深媒體人周玉蔻都喊出高端公司應該替赴日民眾PCR。指揮中心指揮官王必勝今（21）日記者會中透露，「我們有跟高端聯繫過，目前朝這方向在做規劃」。

日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。指揮中心19日宣布，即日提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

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在得知高端補打方案後，周玉蔻先是在臉書批評指揮中心「呼攏人」，並且在廣播節目中開轟批評，衛福部公布的方式「真的很好笑」，如果下週要去日本的人，這個方案來得及嗎？她認為，只要高端替需要赴日的民眾免費進行PCR，就能解決，因為高端自己有PCR的設備。黃珊珊也認為，應該由高端公司替想去日本卻的接種高端疫苗的人PCR。

王必勝今日被問及此事時回應「我們有跟高端聯繫過，目前朝這方向在做規劃，當然以他們公司最後決定為主，如果有進一步消息跟大家報告」。

王必勝也透露，目前瞭解是規劃提供打高端且有赴日本需求民眾PCR採檢，至於美國僅接受打認證疫苗不採認其他措施，另外3國則有快篩可以取代，僅有針對日本規劃。

開放補打至今3天，王必勝說，目前有使用到是個位數，1922防疫專線進線詢問有92通，當中有14通入案會和對方進一步說明，整體來看使用率偏低，影響滿少。

台大醫院醫師李秉穎今日特別出席記者會說明高端議題，被問及補打應該如何選擇，他表示，目前有的疫苗可分為兩大類，一個mRNA（莫德納、BNT）一個是蛋白疫苗（Novavax），至於AZ已經沒貨，所以考慮的就是兩類。其中mRNA免疫反應特別強、抗體比較高，至於蛋白疫苗則是副作用比較少，民眾可以自行依照需求選擇。

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