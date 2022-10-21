「妳男友臉上有屌」　白目同事惹錯人！秒收存證信函GG了

▲男友臉上的胎記被同事嘲笑。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

有些人的胎記長在明顯的位置，難免會讓人特別注意，一名女子就表示，有同事看見男友臉上的胎記，竟說「妳男友臉上有屌」，讓她相當不滿，而職業是律師的男友，昨（20）日也對該同事寄出存證信函。

原PO在Dcard發文表示，她前陣子交了男友，有問過對方為何讓瀏海一直遮到眼睛，當時男友說「習慣了」，她也覺得只要男友舒服就好，沒有多想。

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原PO老闆上週請客讓同事聚餐，要大家都帶男女朋友參加，原PO同事見到男友，就說「頭髮怎麼這麼長啊，要剪阿不然很娘欸」，接著一手就把男友瀏海掀開，還說「欸X！妳男友臉上有屌欸」。

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO提到，她也是這才看見男友臉上淡紫紅色的胎記，形狀像是草莓倒放接著山根，眼看所有同事都靠過來圍觀，她拉著男友就直接離席，「誰希望自己的男友被羞辱，我真的超難過的」。

原PO指出，她這才明白為什麼男友之前約會都選在室內、沒有風的地方，男友也解釋沒有先說是怕原PO看了不喜歡，最近已經看了好幾家雷射診所準備處理。

原PO表示，該同事事後還不道歉，還自以為幽默地說「屌男今天要接妳下班嗎」、「妳有兩根可以用欸好爽喔」，不過男友是律師，昨天決定自己寄出存證信函，「本來他想給機會道歉，但沒想到同事很想發紅包」。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示，「這不是一般的欺負，這非常羞辱人」、「你當下做得很好了，你男友一定有感受到被你接納」、「這種人心智年齡感覺超級低 」、「這種人怎麼活到出社會的」。