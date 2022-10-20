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霧峰10／22另類「送肉粽」　鍾馗掃街生人迴避！時間地點曝

▲▼霧峰區在10月22日舉辦另類「送肉粽」，鍾馗掃街祈求人車平安，呼籲生人迴避。（圖／市議員李天生提供，下同）

▲霧峰區在10月22日舉辦另類「送肉粽」，鍾馗掃街祈求人車平安，呼籲生人迴避。（圖／市議員李天生提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區四德路是霧峰、烏日之間重要往來道路，但街道狹小，2、30年前常發生傷亡車禍，亡魂四處遊蕩，連當地的北柳里長陳宗旺晚上外出都覺得脊背發涼，感覺背後有人跟著，於是在地方耆老建議下，每5年都舉辦盛大的祈安路祭，祈求人車平安，不再發生車禍，今年是第3次舉辦，今天起連辦3天大法會；第3天也就是22日，下午4點半還安排鍾馗掃街祈福，全程走3公里、大約1小時，里長呼籲生人迴避，關好門窗。

▲▼霧峰區在10月22日舉辦另類「送肉粽」，鍾馗掃街祈求人車平安，呼籲生人迴避。（圖／市議員李天生提供，下同）

彰化有為亡魂送肉粽的儀式，時間都在晚上，沿路民眾都要迴避，以免沖煞，霧峰區也有類似儀式，但不同的是，在白天舉辦，不是將亡魂送出海，而是祈求人車平安，不要發生傷亡車禍，重點是預防。

▲▼霧峰區在10月22日舉辦另類「送肉粽」，鍾馗掃街祈求人車平安，呼籲生人迴避。（圖／市議員李天生提供，下同）

陳宗旺表示，幾十年前，四德路常因道路狹窄，車禍頻傳，冤魂四處遊蕩，他在2010年當選里長之外，決定每5年舉辦祈安路祭，在2012年、2017年都辦過，今年2022年是第3次，今天起連續辦3天的圓科三獻道場大法會。

最後一天也就是22日舉辦鍾馗掃街儀式，當天中午11時30分舉辦祈安路祭大典，下午2時普渡開香，4時30分掃街，希望掃除妖孽，安撫亡魂，確保行車平安，全程約3公里、大約1小時，從四德路走到丁台路再返回。

陳宗旺說，路祭法會的供品，並不擺在桌上，而是放在地上，原因就是體貼在車禍中斷手斷腳的亡者，無法站立拿供品，他呼籲沿路民眾在這1小時最好不要出現在四德路，如果在家也應關緊門窗，避免沖煞。

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