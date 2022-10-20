慈禧喝了10年的湯！一聽配料「怒殺御廚」　如今成街頭美食

▲人人以老祖宗、老佛爺或太后老佛爺尊稱慈禧太后。（圖／百度百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

清朝慈禧太后的後宮生活可以說是奢侈無比，一頓飯需要御膳房做約100道菜，她嘴巴也特別挑剔，對食物要求很高，不過有一道湯她連吃10年，每天晚上都要喝一碗，不過當她知道食材配方時勃然大怒，御廚被無情處決。

慈禧太后亦稱西太后，姓葉赫那拉氏，從蘭貴人一路登上太皇太后權傾朝野，後宮生活亦是奢靡。據清代《膳底檔》記載，慈禧太后每餐大概100品，不過也因此，她養成挑剔的口味，且腸胃不太好。

久而久之，大魚大肉已經不是無法取得慈禧的歡心，相反她在湯食方面，喜歡以鮮美為主。有天，慈禧嚐到一款白色的湯食後非常喜歡，而且腸胃的不適也有所改善，因此一喝就是10年。

▲ 羊雜湯。（圖／翻攝自維基百科）

不過，慈禧雖然很喜歡喝這道白湯，卻一直不知道是用什麼煮出來的，一次好奇心驅使下，她去問了這道菜的作法。然而，但她知道自己最愛的白湯竟是用「羊下水」煲出來時，氣得下令殺了做菜的御廚。

所謂「羊下水」即羊內臟、羊雜，包括羊腸、羊肝、羊頭等。慈禧認為羊雜代表「低級、不值錢」，是難以洗乾淨的污穢之物，只有窮人才會吃，而自己竟然被「羞辱」多年，因此勃然大怒。不過到了現代，羊雜湯已經成為街頭巷尾熟知的美食。

▼ 慈禧的畫像 。（圖／維基百科）