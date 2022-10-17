「小周子瑜」首次比基尼上陣！合體琳妲濕身胸貼胸　2萬人暴動了

▲慈妹分享火辣比基尼照。（圖／翻攝自IG／_joyceee037）

網搜小組／閔文昱報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員「慈妹」因臉蛋激似南韓女團TWICE成員周子瑜，被網友封為「小周子瑜」，加上甜美的笑臉、圓滾滾的大眼和超辣好身材，讓她在社群媒體上受到大批粉絲追隨。她近日PO出與「樂天女孩」琳妲穿著比基尼一同上節目畫面，傲人身材馬上引起不少粉絲轟動。

慈妹除了啦啦隊應援外，也經常登上各大綜藝節目，她15日在IG分享自己參與節目《綜藝玩很大》的畫面，只見她穿著藍色比基尼，大方展露火辣身材，呼之欲出的上圍相當搶眼。另一張則是她與琳妲俏皮閉眼嘟嘴閉作勢親吻的照片，顯現2人好交情，文中也透露，這是她第一次的比基尼上陣，「就獻給玩很大了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲慈妹被網友封為「小周子瑜」。（圖／翻攝自IG／_joyceee037）

貼文一出，馬上吸引2萬多人按讚，200多則留言，其中藝人KID（林柏昇）也留言讚嘆「扯」，其他網友則稱「這是免費能看到的嗎」、「今天第一讚就獻給妳的超大」、「慈妹穿比基尼就是必看了」、「無法不注意」、「辣翻了」、「這太猛了吧」、「這太犯規了，沒想到慈妹小歸小，但該有的還是很大」。

事實上，前Fubon Angels成員橘子（橘ㄦ）過去就曾爆料，慈妹雖然年紀小（今年24歲），但其他地方很大，一番話讓當時也在場的慈妹有些措手不及，表情顯得有些害羞，不知道對方的下一句是否會語出驚人，橘子隨後開玩笑說，「沒有啦我是說自信！」慈妹隨後笑回，「我脾氣也很大啦。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完