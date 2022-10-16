習近平20大對台喊話「強硬卻沒談細節」　澳學者：想保留政策彈性

▲中國國家主席習近平出席中共20大。（圖／翻攝自央視新聞）



記者吳美依／綜合報導

中國國家主席習近平今（16）日中共第20次全國代表大會演說時，重申不會承諾放棄武統台灣。澳洲大學（ANU）政治學家宋文笛（Sung Wen-ti）分析，儘管習近平態度強硬，卻沒有說明更具體或詳細的做法，可能試圖保留政策彈性，不願走上「無法回頭」的具體對抗路線。

宋文笛表示，「他強調『應該』和『必須』怎麼做，但『如何』做到這一點卻很模糊……這是他想保留政策彈性、不想對具體對抗路線作出『不可逆承諾』的跡象。」他指出，儘管台海局勢升溫，習近平「仍不想讓國際化的台灣問題打亂時間表。我認為這對台灣而言是一個好跡象。」

▲中國約2000名代表出席20大。（圖／翻攝自央視新聞）



習近平16日表示，「解決台灣問題是中國人自己的事，‌‌要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意，盡最大努力‌‌爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄使用保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉‌‌和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對‌‌廣大國家統一。」他最後強調，民族復興的歷史車輪滾滾向前，‌‌祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現。

《衛報》報導，中共全國代表大會召集約2000名代表，討論過去和未來5年的政策發展方向，但實際上是為了發揮「橡皮圖章」作用，批准早在閉門會議敲定的領袖決議。今年20大是中共取消領袖任期限制、讓習近平成為「終身領袖」後第1次召開，預計展開憲法改革，深化習近平在黨內的權力和地位，把習近平思想奉為黨的基本意識形態，改組領導階層，以提拔習近平的盟友與親信。