墨西哥酒吧傳槍響！兇嫌「連殺12人」後逃逸　本月第2起大規模槍擊

▲墨西哥城市伊拉普阿托(Irapuato)爆發大規模槍擊案。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

墨西哥中部15日晚間爆發槍擊案,一名槍手在酒吧連開多槍,造成至少12人死亡,還有另外3人受傷,警方已封鎖現場進行調查,而槍手仍然在逃。

根據《路透社》報導,位於墨西哥中部瓜納華托州(Guanajuato)的城市伊拉普阿托(Irapuato)15日晚間傳出槍響,一名身分不明的槍手在酒吧內連開多槍,造成至少6南6女共12人死亡,還有另外3人受傷,正在醫院急救當中。

BREAKING: #BNNMexico Reports



Six women and six men were killed when unidentified gunmen opened fire in a bar in #Irapuato, a city in the center of Mexico, on Saturday night.



It was the state of Guanajuato's second mass shooting in less than a month. pic.twitter.com/aj4T2eKDU9