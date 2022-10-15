「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

▲爸爸是女兒出生之後第一個遇見的男性，會影響她未來跟異性的互動。（示意圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「親爸爸一下，就買炸雞給妳吃！」、「不親爸爸，以後不買玩具給妳了」這些看似無傷大雅的對話，很可能讓小孩未來缺乏具備說「不」的勇氣。性教育專家提醒，「就算只是開玩笑，支付代價以換取身體接觸的言論仍非常危險。」

韓國性教育專家、諮商心理學博士金民英在新書《越早學越好! 給女兒的性教育》提到，在對女兒的性教育當中，爸爸的角色相當重要，尤其「爸爸是女兒出生之後第一個遇見的男性，也是關係最親密的男性，女兒可以事先體驗並練習與異性的關係。因此，我們可以說，爸爸在女兒面前做出何種言行舉止，形成何種關係，將會影響到女兒在成長過程中與異性的關係。」

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他認為，父親角色在日常生活中，該對女兒進行的性教育沒有別的，就是「尊重」，就算女兒再怎麼惹人疼愛，讓爸爸恨不得每天都摟在懷裡，仍然要從孩子小時候就給予尊重。即便小孩好像什麼都不懂，也要時時徵詢她的意見，「當孩子表示抗拒時，就應該立即停下。」

▲專家提醒，爸爸想抱女兒、親女兒時，都要養成習觀先問。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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他分享尤其是肢體接觸時，爸爸必須養成事先詢問女兒的習慣，像是想抱女兒、親女兒時，都要先問「可不可以抱抱妳、親親妳？」有時候小孩說不要時，爸爸會基於失望而開玩笑說，「真的喔？現在妳都不親爸爸了嗎？妳親一下，爸爸買炸雞給妳吃」或「我們○○都不親爸爸，以後不買玩具給妳了」，他強調，「就算只是開玩笑，支付代價以換取身體接觸的言論仍非常危險。」

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金民英認為，如果家長想跟孩子有身體接觸，孩子卻說不要，先別急著失望，而應該爽快地接受並說，「好，妳說不要，爸爸就不做」。因為唯有如此，孩子才會認為表達自身意願是自然、理所當然的。習慣成自然，往後孩子結交朋友時，也會具備說「不」的勇氣。

他也提醒，爸爸要留意自己在家中的穿著、行為舉止，有些家長以為孩子不會注意，實際上他們都看在眼裡。因此他認為，「如果爸爸在家時也能穿上睡衣或居家服，就能守住家人間的禮儀。」

金民英認為適齡的性教育非常重要，而一個女孩要能順利長大，沒有遇到性騷擾，幸運的成分更多。不管是別人的性暗示、公車、捷運上趁人多靠近的色狼、男同學的性玩笑話、男同事無意間的碰觸等，成長過程中，承受的恐懼多到難以想像。

「如果家長不教，孩子就會透過媒體或網路學習。甚至誤以為男女刻板印象是對的──帥氣男主角的各種越界，都是一種愛的表現，女性只能接受。但是，現實卻不是如此，任何沒說『可以』的行動和言語，儘管保持沉默，只要沒有女孩的允許，都代表一種冒犯。」

▲陪伴女兒的55個性教育解答。（圖／大樹林出版社）

《越早學越好! 給女兒的性教育: 從身體發育到遠離性暴力, 陪伴女兒安心長大的55個性教育解答》由大樹林出版社發行，帶領家長從日常生活中與孩子輕鬆聊性，為女兒植入健康的性價值觀，從學齡前到青春期之間女兒會遇到的性問題，分成四章來解答，包括認識身體的變化、性價值觀、性暴力、女兒的12件性好奇提問。