　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

▲▼ 小女孩,父女,親子,家庭。（示意圖／pixabay）

▲爸爸是女兒出生之後第一個遇見的男性，會影響她未來跟異性的互動。（示意圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「親爸爸一下，就買炸雞給妳吃！」、「不親爸爸，以後不買玩具給妳了」這些看似無傷大雅的對話，很可能讓小孩未來缺乏具備說「不」的勇氣。性教育專家提醒，「就算只是開玩笑，支付代價以換取身體接觸的言論仍非常危險。」

韓國性教育專家、諮商心理學博士金民英在新書《越早學越好! 給女兒的性教育》提到，在對女兒的性教育當中，爸爸的角色相當重要，尤其「爸爸是女兒出生之後第一個遇見的男性，也是關係最親密的男性，女兒可以事先體驗並練習與異性的關係。因此，我們可以說，爸爸在女兒面前做出何種言行舉止，形成何種關係，將會影響到女兒在成長過程中與異性的關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，父親角色在日常生活中，該對女兒進行的性教育沒有別的，就是「尊重」，就算女兒再怎麼惹人疼愛，讓爸爸恨不得每天都摟在懷裡，仍然要從孩子小時候就給予尊重。即便小孩好像什麼都不懂，也要時時徵詢她的意見，「當孩子表示抗拒時，就應該立即停下。」

▲▼父女示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲專家提醒，爸爸想抱女兒、親女兒時，都要養成習觀先問。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

他分享尤其是肢體接觸時，爸爸必須養成事先詢問女兒的習慣，像是想抱女兒、親女兒時，都要先問「可不可以抱抱妳、親親妳？」有時候小孩說不要時，爸爸會基於失望而開玩笑說，「真的喔？現在妳都不親爸爸了嗎？妳親一下，爸爸買炸雞給妳吃」或「我們○○都不親爸爸，以後不買玩具給妳了」，他強調，「就算只是開玩笑，支付代價以換取身體接觸的言論仍非常危險。」

金民英認為，如果家長想跟孩子有身體接觸，孩子卻說不要，先別急著失望，而應該爽快地接受並說，「好，妳說不要，爸爸就不做」。因為唯有如此，孩子才會認為表達自身意願是自然、理所當然的。習慣成自然，往後孩子結交朋友時，也會具備說「不」的勇氣。

他也提醒，爸爸要留意自己在家中的穿著、行為舉止，有些家長以為孩子不會注意，實際上他們都看在眼裡。因此他認為，「如果爸爸在家時也能穿上睡衣或居家服，就能守住家人間的禮儀。」

金民英認為適齡的性教育非常重要，而一個女孩要能順利長大，沒有遇到性騷擾，幸運的成分更多。不管是別人的性暗示、公車、捷運上趁人多靠近的色狼、男同學的性玩笑話、男同事無意間的碰觸等，成長過程中，承受的恐懼多到難以想像。

「如果家長不教，孩子就會透過媒體或網路學習。甚至誤以為男女刻板印象是對的──帥氣男主角的各種越界，都是一種愛的表現，女性只能接受。但是，現實卻不是如此，任何沒說『可以』的行動和言語，儘管保持沉默，只要沒有女孩的允許，都代表一種冒犯。」

▲▼《越早學越好! 給女兒的性教育: 從身體發育到遠離性暴力, 陪伴女兒安心長大的55個性教育解答》（圖／大樹林出版社）

▲陪伴女兒的55個性教育解答。（圖／大樹林出版社）

《越早學越好! 給女兒的性教育: 從身體發育到遠離性暴力, 陪伴女兒安心長大的55個性教育解答》由大樹林出版社發行，帶領家長從日常生活中與孩子輕鬆聊性，為女兒植入健康的性價值觀，從學齡前到青春期之間女兒會遇到的性問題，分成四章來解答，包括認識身體的變化、性價值觀、性暴力、女兒的12件性好奇提問。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火　火舌竄出整條街都是煙
日本證實高橋和希「為救人身亡」　美軍：他是真正的英雄
國軍驚爆共諜案！　調查局突襲營區搜索
蔡壁如「辭去立法委員職務」　由新光集團公主吳欣盈遞補
女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

影／孫女太吵阿公捂水震撼教育　親媽一聽僅「7字回覆」

「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

影／兒模仿爸喝酒音超到位　大叔嗓豪邁發「哈」聲

影／短裙妹玩平衡車「謎之狂晃」　朋友笑翻嗆：不要起乩！

影／3歲兒快篩戳鼻子超害怕　邊哭邊自我鼓勵：加油！

周末2地區「致災性降雨」！氣溫轉冷下探1字頭　回暖時間出爐

台灣「珍奶界勞斯萊斯」征服橘高校！一杯200元規格超頂級

台南毛小孩公益音樂會市集　週日登場

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

馬國女大生家屬晚間抵台　 弟弟同行處理後事！

高雄水泥車翻落高架橋！　壓傷嬤孫司機當場無心跳

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

影／孫女太吵阿公捂水震撼教育　親媽一聽僅「7字回覆」

「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

影／兒模仿爸喝酒音超到位　大叔嗓豪邁發「哈」聲

影／短裙妹玩平衡車「謎之狂晃」　朋友笑翻嗆：不要起乩！

影／3歲兒快篩戳鼻子超害怕　邊哭邊自我鼓勵：加油！

周末2地區「致災性降雨」！氣溫轉冷下探1字頭　回暖時間出爐

台灣「珍奶界勞斯萊斯」征服橘高校！一杯200元規格超頂級

台南毛小孩公益音樂會市集　週日登場

喝機器人泡茶！二十大黑科技媒體區　直擊記者「提前2天緊急閉環」

美股收黑403點　週線震盪激烈

超會賺！詹皇狂掃39億連9年稱霸NBA　龐大商業版圖還遠超估值

土耳其礦坑發生爆炸　近50人受困數百公尺地底

88歲三商壽老董也有「養生菜單」！　放閃有個超強賢內助

影／胖嘟嘟海豹水中熟睡　隨水流狂晃撞礁岩也不醒！

這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

獨／馬國女大生遇害　前男友全程不離不棄守候...落寞吐7字惹心疼

妹子分享租屋族「5大心酸」　釣出一票過來人喊+1：根本全講中

過隧道？雙兔坐好窩一起　毛茸間擠出絕妙倉鼠臉

生活熱門新聞

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

才買千萬房產　他炒股慘賠400萬

周末致災性降雨　氣溫下探1字頭

珍奶界勞斯萊斯一杯200元！橘高校每天一杯超開心

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

錢坑越滾越大！中州科大已積欠3個月薪資

阿公捂水教育孫女　媽反應笑翻網

撿到皮夾送派出所！好心男「1原因」被告

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

逛家樂福「巧遇即期神品」秒掃光！常客羨慕炸

「哪些兼職缺人又好賺」？網曝1行業被低估

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

黃大煒心臟衰竭！喝水雙腳變僵硬：像木頭

他買完股票遺忘帳戶　15年後變50倍

女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有

小刀親口提「5566不合」就王少偉在鬧

即／蔡壁如：即日起辭去立法委員職務

小豬跟愷樂有聯絡　私下和解周揚青

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

租屋「最雷傢俱」清單曝！租屋族超討厭它

李沛旭街頭突伸手「解開辣妻鈕扣」！

更多

最夯影音

更多
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！
聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面