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動員才3週！俄證實首批徵召士兵死亡　命喪烏克蘭東部

▲▼ 頓內茨克人民共和國武裝人員在一處秘密地點發射火炮。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰事自2月下旬開始迄今已持續超過230天。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁9月21日下達局部軍事動員令，然而迄今才相隔約3週，已有5名徵召士兵死亡，這是動員行動開始後首批已知死亡士兵，其中一人因在烏克蘭東部執行任務喪命。另方面，被派往烏克蘭作戰的謀殺犯等罪犯在受到重傷後，獲得赦免。

俄媒74.ru指出，在接近哈薩克的俄羅斯邊境城市車里雅賓斯克（Chelyabinsk）依照政府指示展開動員，地方政府部門證實，已有5名徵召士兵死亡。儘管當局並未說明這5人喪命的確切地點，但依據其中一名死者家屬所提供的葬禮資訊，死者是在烏克蘭東部執行任務時死亡。

在此之際，俄羅斯已有多名罪犯因前往烏克蘭作戰受到重傷，有的人失去腿、有的人失去手臂，獲得赦免。

35歲的波格丹諾夫（Stanislav Bogdanov）多年前因殺害官員被判23年徒刑，在服刑10年後，同意加入瓦格納傭兵集團（Wagner mercenary group）赴烏克蘭作戰，期間被坦克炸到失去右腿，獲得赦免。同樣獲得赦免的士兵，包括35歲失去一條腿的阿提夫（Andrey Arteev）、31歲失去右手臂的博洛夫科夫（Rustam Borovkov）。

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