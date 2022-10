動員才3週！俄證實首批徵召士兵死亡　命喪烏克蘭東部

▲俄烏戰事自2月下旬開始迄今已持續超過230天。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯總統普丁9月21日下達局部軍事動員令,然而迄今才相隔約3週,已有5名徵召士兵死亡,這是動員行動開始後首批已知死亡士兵,其中一人因在烏克蘭東部執行任務喪命。另方面,被派往烏克蘭作戰的謀殺犯等罪犯在受到重傷後,獲得赦免。

俄媒74.ru指出,在接近哈薩克的俄羅斯邊境城市車里雅賓斯克(Chelyabinsk)依照政府指示展開動員,地方政府部門證實,已有5名徵召士兵死亡。儘管當局並未說明這5人喪命的確切地點,但依據其中一名死者家屬所提供的葬禮資訊,死者是在烏克蘭東部執行任務時死亡。

Chelyabinsk Oblast’s governor’s office confirmed that five mobilized men from the region have been killed in Ukraine. I think these are the first officially confirmed deaths of mobilized reservists in Ukraine. https://t.co/4byIb5gAOZ pic.twitter.com/zEceW3CAa6