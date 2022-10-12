雲林環騎100K「挑戰雲東台3林徑」　有機會騎走15萬客製單車

▲雲林2022全民健康運動年強化推廣綠色旅遊、運動觀光及慢遊永續旅遊的精神，規劃環騎雲林100K系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林2022全民健康運動年強化推廣綠色旅遊、運動觀光及慢遊永續旅遊，縣政府文化觀光處延續雲林單車文化節騎旅精神，持續推動自行車旅遊走向國際，規劃環騎雲林100K系列活動，以單日型活動「挑戰雲東台3林徑」結合期間型認證方式，讓雲林縣美麗的自行車廊道廣為人知，邀騎士到雲林破風前進。

雲林縣長張麗善表示，藉由今年的健康運動年，鼓勵縣民有著規律的運動習慣，縣府也努力朝向SDGs永續發展2050淨零排碳的願景，透過打造縣內自行車的騎旅風氣、綠色旅遊，進而朝向SDGs之願景，以及落實全民健康運動年的精神與理念，也讓雲林越動越健康，一同打造健康運動城市。

▲11月5日的單日型活動當天除了有豐富的紀念品外，沿途澎派的雲林在地美食作為補給為車友們補充體力，最終將抽出價值15萬元的捷安特客製化自行車一台。

文化觀光處長陳璧君表示，此次單日型所規劃的路線是雲東的挑戰路線「台3線林徑」，11月5日的單日型活動邀請單車全能好手盧紹軒、徐甘舒擔任活動代言人與參加者一起破風挑戰！活動當天除了有豐富的紀念品外，沿途澎派的雲林在地美食作為補給為車友們補充體力，最終將抽出價值15萬元的捷安特客製化自行車一台。

環騎雲林100K系列活動，分為單日型「挑戰雲東 台3林徑」活動及期間型認證活動；11/5(六)單日型活動規劃兩組路線，破風騎士組，全程50公里，沿斗六市、華山休閒農業區至古坑綠色隧道騎乘，海拔最高達775公尺，極具有挑戰性，歡迎各路車友來挑戰。另規劃悠活親子組，全程15公里，騎乘至古坑綠色隧道，感受綠樹成蔭的沁涼感。

文化觀光處說明，期間型認證活動「環騎雲林單車認證」依照縣內6條自行車路線，有從雲林的信仰中心北港，沿途經過水林、口湖的「金水164鐵馬尋寶騎」；沿著濱海看風景，經過麥寮-台西-口湖的「真愛密碼-1799幸福公路」；沿著濁水溪南岸，體驗遊海至山的田野單車之旅，經過二崙-西螺-林內的「濁溪南岸-夢田154」；深度體驗迎神的傳統文化，沿途經過西螺-虎尾-土庫-北港的「與神同行-145騎福朝Bike」；遠離都市喧囂，兼具運動健身及休閒活動的「挑戰雲東-台3林徑」；全國第一條沿著水圳興建的「水圳綠道-嘉南大圳濁幹線」，途經三處鐵支路的自行車路線，更是鐵道迷必體驗的路線。

於即日起至11月30日止，車友可擇期選擇一條路線完成單車騎乘挑戰。以手機APP路線軌跡截圖作為認證資料，並同時與指定地標合影，拍攝3張照片上傳至認證網站，就可獲得飛狼經典圓筒包，歡迎各路車友踴躍參加。

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