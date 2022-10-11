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專責警力投入查賄制暴　刑事局副局長黃家琦赴雲檢拜會

▲今日刑事警察局副局長黃家琦親至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日刑事警察局副局長黃家琦至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離2022九合一地方公職人員選舉剩47天，有感選情逐漸加溫，警政署更注重查賄制暴工作的執行成效，刑事局副局長黃家琦11日率刑事局中部打擊犯罪中心大隊長廖水池等幹部，至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」，並於會後拜訪雲林地檢署檢察長張春暉交換情資。

黃家琦在除轉達警政署嘉勉員警執勤辛勞外，並宣達署長淨化選風，營造公平選舉環境的決心與理念，在會中與刑事幹部深入研商具體查賄作法，亦針對往例賄選案件不起訴或判決無罪案件分析策進、嚴防境外勢力介選、加強查緝假訊息及選舉賭盤影響投票結果等研討，並於拜訪雲林地檢署檢察長張春暉時，就查賄制暴交換心得。

黃家琦表示，警政署指派中打第五隊專責投入雲林地區選舉查賄制暴，並直接協助雲檢執行各項選前相關犯罪與查賄制暴工作，必要時直接進駐，以預防相關不法介入選舉，相關敏感情資亦可由刑事局中打直接執行，有利於破除地方勢力的干擾與介入。

雲林縣警局表示，針對年底地方公職人員選舉，該局秉持「行政中立、依法行政」原則，全力執行查賄制暴工作，為落實主官幹部勤走動，雲林縣警察局長李謀旺亦親自深入分駐(派出)所與基層佐警面對面座談，鼓勵第一線同仁，並掌握情資嚴查賄選的做法。

雲林縣警局指出，目前各單位均有組成機動專責查賄小組，持續嚴密情蒐，並配合雲林地檢署指揮偵辦，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，亦絕不容許黑道幫派，以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高500萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

▲今日刑事警察局副局長黃家琦親至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃家琦至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」，並於會後拜訪雲林地檢署檢察長張春暉交換情資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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