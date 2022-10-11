專責警力投入查賄制暴　刑事局副局長黃家琦赴雲檢拜會

▲今日刑事警察局副局長黃家琦至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離2022九合一地方公職人員選舉剩47天，有感選情逐漸加溫，警政署更注重查賄制暴工作的執行成效，刑事局副局長黃家琦11日率刑事局中部打擊犯罪中心大隊長廖水池等幹部，至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」，並於會後拜訪雲林地檢署檢察長張春暉交換情資。

黃家琦在除轉達警政署嘉勉員警執勤辛勞外，並宣達署長淨化選風，營造公平選舉環境的決心與理念，在會中與刑事幹部深入研商具體查賄作法，亦針對往例賄選案件不起訴或判決無罪案件分析策進、嚴防境外勢力介選、加強查緝假訊息及選舉賭盤影響投票結果等研討，並於拜訪雲林地檢署檢察長張春暉時，就查賄制暴交換心得。

黃家琦表示，警政署指派中打第五隊專責投入雲林地區選舉查賄制暴，並直接協助雲檢執行各項選前相關犯罪與查賄制暴工作，必要時直接進駐，以預防相關不法介入選舉，相關敏感情資亦可由刑事局中打直接執行，有利於破除地方勢力的干擾與介入。

雲林縣警局表示，針對年底地方公職人員選舉，該局秉持「行政中立、依法行政」原則，全力執行查賄制暴工作，為落實主官幹部勤走動，雲林縣警察局長李謀旺亦親自深入分駐(派出)所與基層佐警面對面座談，鼓勵第一線同仁，並掌握情資嚴查賄選的做法。

雲林縣警局指出，目前各單位均有組成機動專責查賄小組，持續嚴密情蒐，並配合雲林地檢署指揮偵辦，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，亦絕不容許黑道幫派，以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高500萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

▲黃家琦至雲林縣警察局與該局刑事幹部召開「查賄制暴工作會議」，並於會後拜訪雲林地檢署檢察長張春暉交換情資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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