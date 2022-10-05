申請假釋18次全被駁回　張鍚銘批矯正署程序違法！妻現身力挺

▲張錫銘的妻子受訪時表示，她與孩子衷心希望社會大眾能給他一個自新的機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「惡龍」張鍚銘犯據人勒贖等案判處無期徒刑，在監17年表現良好，惟申請假釋18次都被駁回，張錫銘認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一有差別對待，他提出行政訴訟，5日親自出庭向法官表示，同案的詹龍欄等人都已假釋出獄，甚至跟他相同刑度的受刑人也假釋，他要求矯正署一切依法行政，不要差別對待。

張錫銘5日上午10時半左右，經由法官通道進入法庭，途中點頭致意，神情冷靜，他坐原告的位置上，由委任律師陳明先言詞辯論。張錫銘主張，他從2017年起每4個月提報假釋，到今年6月已經提報18次，但都未通過，10月將提報第19次，他指出第14、15次提報假審會已經通過，惟矯正署駁回，但第16次連假審會都沒通過，他質疑在監所行為表現、基礎事實未變動的狀況下，卻獲得不同結果，他認為假審會判斷標準不一。

張錫銘表示，他第18次假釋未通過原因，有過去犯行重大及未對被害者進行賠償，但他在監表現良好，且2度欲透過「修復性司法」向台南地檢署申請聯繫被害人欲協商賠償事宜，但檢方卻表示這需要由被害人主動提出拒絕，他已經有規劃賠償被害人，且假釋審查基準表中，是以在監表現為主；而與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

矯正署指出，假審會只是假釋前階段的要件之一，在張錫銘第14、15次的提報中，假審會並未審酌未和解部分，矯正署駁回時有敘明，第16次時假審會才會針對和解部分審酌不予通過，並非判斷標準不一，而當時的被害人也有警員，張錫銘也有其他方式可以聯繫上被害人，將和解責任推到行政機關，難認有悔改之意。

矯正署說，張錫銘過去犯下殺人、擄人勒贖、殺人未遂等罪，至少有1人死亡、12人遭擄、2名警員及1名被害人受傷，被判處2個無期徒刑，犯行比詹龍欄更嚴重，何況詹龍欄服刑20年才核准假釋，認為程序並未違反。

張錫銘在最後的言詞辯論中表示，入獄後受到明顯差別對待，連技訓班都無法錄取，質問監獄是否敢將這些差別對待述明，張錫銘並向法官表示：「他要求一切依法行政不要差別待遇就！」

據了解，張鍚銘在透過張性友人的聲明書中提到，入監服刑之後，他從2015年起報名技訓班，以及報名監外作業遴選各20多次，但沒有獲得正取，質疑自己主動申請「被教化」卻又遭到不教化對待，也無從接受考核，「繼續摺紙袋，卻是自己在監所內唯一可以接受的『矯正教化』？」張錫銘表示，他在監17年沒有違規紀錄，還拿過數次獎勵，自2017年以來陳報假釋18次皆未獲准，對比監獄內其他同刑度的人獲准假釋之情況，讓他深感疑惑。

據了解，張錫銘國二休學後涉及多起恐嚇案件，之後經營賭場遭提報流氓，還槍殺酒店股東，從此開始為期10年的逃亡生涯。這段期間，他為了籌錢跑路，在1995年到2005年間犯下多起重大案件，包括4起擄人勒贖案件，多次與警方槍戰駁火，最終中彈被捕。

台南地檢署2005年11月偵結起訴，並向法院求處死刑。不過，台南地院一審認為，張錫銘沒有凌虐或殺害肉票，因此判處3個無期徒刑、有期徒刑55年6個月，併科罰金新台幣820萬元，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身；之後二審、更一審、更二審、更三審均判處無期徒刑，最後最高院駁回上訴，裁定無期徒刑定讞。

張錫銘的妻子5日也到庭全程聆聽，張妻受訪時表示，她與孩子都有深深感受到丈夫真誠學習上進的心，丈夫年輕時不懂事做錯了事，他真心悔改想早日回歸社會，回饋社會，她與孩子衷心希望社會大眾能給他一個自新的機會。

張妻說，並非張錫銘不想跟被害人和解，是她們也不知被害人的去向，就算她們有心要聯絡對方，對方或許會怕，所以她們想透過政府等公正機關介入會比較好。張妻重申，她1人會好好教育3個孩子，她與孩子真心期盼社會大眾能給張錫銘1個回歸社會重新做人的機會。

監所關注小組理事長陳惠敏表示，向被害人賠償和解是「修復性司法」能做的事，像張妻1人帶3個小孩，還要叫她去找出被害人談賠償和解，對張妻而言簡直是天方夜譚，這個問題在未來許多假釋案都會遇到，是不是有妥適解決的方式來幫助當事人，值得正視。