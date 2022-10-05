全台首創！百年古城牆變走秀台　夏川里美恆春半島歌謠祭開唱

▲2022恆春半島歌謠祭，百年古城牆將變成時尚走秀台，舉辦全台首創民謠時尚秀。（圖／半島歌謠祭提供）



記者林育綾／綜合報導

百年古城將變身為時尚走秀舞台！「2022半島歌謠祭」將於10月12日～16日在恆春北門廣場舉行，15日晚間將舉辦全台首創的民謠時尚秀，還邀請日本「心靈歌姬」夏川里美與傳藝師同台演出，讓台灣讓民謠文化走向國際。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台首創古城上的時尚民謠音樂會。（圖／半島歌謠祭提供）

今年的半島歌謠祭以「我的半島生活 PATTERN」為主題，從老調新聲和世界音樂出發，更跨界與國際時尚設計師Daniel Wong 合作《民謠時尚秀》，邀請30位素人身著Daniel 設計的服裝，在百年古城牆上走秀，呈現各自的生活樣貌。

▲30位素人身著Daniel 設計的服裝，在百年古城牆上走秀。（圖／半島歌謠祭提供）

Daniel Wong 團隊以半島民謠、常民文化、環境文化為靈感，規劃出古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」，他用海洋、風、島嶼三個面向闡述恆春之美。時尚走秀節目配樂，則邀請到同根生樂團改編民謠，重新詮釋走秀音樂，呈現民謠既時尚、又在地的文化特色。

▲國際時尚設計師Daneil Wong規劃「島嶼狂想曲」時尚秀。（圖／半島歌謠祭提供）

而10月15日當晚另一個亮點，就是日本歌姬夏川里美首度到屏東演出，不僅因為恆春半島和日本沖繩的生活文化背景相似，她與音樂製作人共同挑選最適合半島歌謠祭之曲風及曲目，包括最受歡迎的「涙そうそう(淚光閃閃)」、「花」、「愛喲、愛喲」等多首膾炙人口曲子，同時與民謠傳藝師合唱《雨夜花》和《四季春》，更能呈現世界音樂的相容性。

▲10月15日當晚另一個亮點，就是日本歌姬夏川里美首度到屏東恆春半島演出。（圖／半島歌謠祭提供）

今年還有許多節目包括《民謠大賽》、《民謠詩劇場》、《老調新聲》等，《民謠詩劇場》的劇本邀請臺灣傳統戲曲專家游源鏗老師編導，以阿公阿嬤的人生經歷為舞台劇故事內容，演員橫跨老中青三代，由阿公阿嬤演唱老調，年輕歌手演唱加入新元素的部分。

▲2022半島歌謠祭，也能看到民謠詩劇場結合傳統民謠、街頭攤販叫賣的表演形式。（圖／半島歌謠祭提供）

而老調新聲的演出，分別邀請到百合花、漂流出口、浮可泰，改編民謠首度演出，來自澳洲的Caiti Baker 和泰武古謠傳唱隊還有跨國合作的歌曲演出。詳細活動訊息，也可到屏東縣政府文化處官網與官方臉書、「島上寫歌」粉絲團查詢。

▲2022半島歌謠祭，百年古城牆變成時尚走秀台，還邀請日本心靈歌姬夏川里美與傳藝師共同演出。（圖／半島歌謠祭提供）