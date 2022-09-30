建築工人圓航海夢　考上一等船副！才28歲「年薪可望破百萬元」

▲航港人員測試今榜示。（圖／航港局）

記者李姿慧／台北報導

28歲黃奕凱曾是高職汽修科畢業，沒走修車黑手這條路，黃奕凱曾在建築工地工作，體認到靠體力工作不穩定，加上從小熱愛大海，夢想在無際海洋開船遨遊，他參與航海訓練擔任水手，一度差點發生船隻碰撞驚險事故，為精進自我重返校園，剛考上一等船副，將再重返大海工作，年薪可望破百萬元。

今(111)年第三次航海人員測驗今(9/30)上午在交通部航港局榜示。本次測驗報名人數668人，全程到考人數583人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數計112人，合格率為19.21%。其中年約28歲的黃奕凱第一次參加航海人員測驗就通過一等船副5科測驗科目，取得開啟人生夢想的第一張船票。

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▲▼28歲的黃奕凱曾擔任水手。（圖／航港局）

來自港都高雄的黃奕凱畢業於高職汽車修護科，沒走修車黑手這條路，黃奕凱選擇在建築工地工作，不過卻深刻體認年輕雖可靠體力工作，但終究不穩定，由於他從小熱愛大海，潛水、衝浪都難不倒他，還取得營業用動力小船駕照，夢想有一天也可以開著船乘風破浪在無際的海洋遨遊。

黃奕凱轉念投身船員行列，毅然選擇北上到中華航業人員訓練中心報名乙級船員養成班航海科，在經過2個多月432小時訓練並取得結業證書，順利進進入航運公司，上船後主要都在亞洲航線的貨櫃輪上服務，從航海見習生開始，之後也陸續擔任水手、幹練水手累積經歷。

▲28歲的黃奕凱曾擔任水手。（圖／航港局）

回想起擔任水手的日子，黃奕凱說，最深刻航行經驗是在一趟前往日本清水港航程，凌晨時刻在接近港灣區域時，他當值在駕駛台操舵準備進港，發現前方約7-8海浬與一艘釣漁船迎艏正遇，該船航行中突然於左前方向左接近，大副指示立刻進行閃避，過程雖然驚險，不過幸好沒有發生任何意外事故，但也讓他深刻感受到駕駛台的工作需要高度的專注力，反應也要很快，才能避免海上事故的發生。

在海上工作3年後，黃奕凱為求精進辭掉工作，選擇重回校園，進入台北海洋科技大學航海科就讀二專，今(111)年6月順利畢業，報名參加航海人員測驗，一次就通過一等船副5科的測驗科目，目前正在尋找大航商工作機會，由於黃奕凱已取得一等船副資格，過往業界水手月薪7萬元起跳，若黃奕凱重返海運界，將從三等船副做起，未來年薪將破百萬元，若再升職為一等船副，年薪將有160萬到200多萬元不等。

▲28歲的黃奕凱考上一等船副，未來年薪將破百萬元。（圖／航港局）

黃奕凱說，現在貨櫃輪上住艙環境跟伙食都很不錯，航程中休息時間，除了娛樂之外，他還會看一些投資理財的書籍，加上船員的收入比一般陸上工作都高，未來將透過投資，為自己累積財富；他也鼓勵年輕朋友勇於趁著年輕多多挑戰，未來他也期許能夠嘗試更遠的航線，到不同的國家去看看，一邊工作一邊閱歷人生。

航港局表示，111年度第四次航海人員測驗將於111年11月19至20日舉行，採網路報名，報名時間自111年10月2日0時起至11日下午5時止。詳情請至航港單一窗口服務平臺MTNet(網址https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201/Index)航海人員測驗管理子系統查詢。