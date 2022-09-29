憂政治操作影響　中正紀念堂「台北市準市長論壇」取消原因曝

▲「想像中正紀念堂的 100 種方式：台北市準市長論壇」突宣布取消。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

中正紀念堂新願景概念競圖活動，原訂將於10/4舉辦「想像中正紀念堂的 100 種方式：台北市準市長論壇」，而候選人陳時中、黃珊珊等人也同意出席，但蔣萬安拒絕參加。不過主辦單位在昨28日突發出公告表示，由於社會輿論加上事件日趨於政治化操作，為了避免影響競圖活動的專業立場，故決定取消。

中正紀念堂園區新願景概念競圖活動，由民間台灣現代建築學會、都市設計學會、景觀學會發起，從今年7月正式開放報名至今，學生組及社會組合計已有超過120組團隊報名，期間競圖主辦單位亦舉辦多場「想像中正紀念堂的100種方式」系列公共參與活動，包括景觀論壇、都市設計論壇、導覽活動、專題演講以及工作坊等等。

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主辦表示，這些活動的目的，都是希望可以更深化對於中正紀念堂園區的整體認識，參照國內外經驗、從市民生活的角度、從轉型正義的意義等多元面向，探討中正紀念堂的可能性，進而逐步積累成豐富的空間提案。

而原先將於10/4舉行「想像中正紀念堂的100種方式：台北市長候選人論壇」，更在活動前已經發函邀請登記參選此屆台北市長的12位候選人，邀請候選人們從首都城市規劃與治理的高度，針對位於城市核心區域中，具有文化、歷史、轉型正義等多重複雜象徵意義的中正紀念堂園區，發表願景及相關都市政策。

主辦原先提到，希望準市長們從政策視野中，分享自身對於中正紀念堂園區的基本態度和理念，並分享中正紀念堂園區可以為台北市市民扮演什麼樣的角色與功能，讓未來的轉型可以呈現更多元的聲音、帶動社會各層面的討論。

當時台北市長候選人中，張家豪、陳時中、黃珊珊、黃聖峰、童文薰、鄭匡宇、蘇煥智等7位參選人確定出席參加論壇；不過備受矚目的蔣萬安，以有其他行程安排為由，拒絕參加，也因此該活動引發後續議論。

主辦單位在28日晚間發出訊息表示，在活動消息公佈後，社會輿論的反應事件日趨於政治化的操作，為了避免影響競圖活動的專業立場，故決定即刻取消繼續辦理「想像中正紀念堂的 100 種方式：台北市準市長論壇」。