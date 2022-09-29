ET專訪／徐定禎喊15萬票單獨過半　拚政黨輪替撕「苗栗國」標籤　

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和

◎ 攝影／陳家豪、湯興漢

文／呂晏慈

九合一選舉倒數兩個月，民進黨拚戰苗栗縣長，盼翻轉未曾政黨輪替的藍軍鐵票倉。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，外界常以「苗栗國」稱呼苗栗，是因為縣府財政破產，且縣議會26年來都沒有刪預算，加上 70多年來從來沒有政黨輪替，黃派、劉派等派系人馬輪流當縣長，把持縣政，但他認為，應該勇敢面對苗栗的債務問題，盼以自身讓頭份市轉虧為盈的成功經驗，解決現在的陋習，喊話目標拿下15萬票單獨過半，撕掉「苗栗國」的刻板印象。

徐定禎曾在2009年當選頭份鎮長（編按：2015年改制為頭份市），兩屆鎮長任內讓鎮公所財政轉虧為盈，不僅償還逾6千萬的負債，卸任時還結餘3億餘元，此外，當時他也推動不少建設，包括全縣首辦國中小班班有冷氣、全縣首座寵物公園、由公所自籌逾2億興建納骨塔和殯儀館，並透過規劃「頭份後花園」，提升台三線景觀。

徐定禎自豪稱，過去擔任頭份鎮長時，從來沒有踏入過發包中心，「那是我的禁地」，他要求下屬依法行政，禁止拿回扣，或在工程項目灌水、綁規格，「我自己在公所下來，兩任任內我沒有任何一個案子，我的員工沒有一個人有發生事情」。

對於苗栗縣財政赤字嚴重，110年度長短債務仍有將近370億元，高居全國16個非直轄縣市之首，徐定禎表示，應該制定長期的還債計劃，開源節流，透過招商引資，打造沿海綠能產業園區、高科技園區廊帶，吸引年輕人回流，讓人口增加，藉此促進苗栗縣的經濟活絡起來。同時，他也拋出鬆綁監管、保證2年財政自主等概念，盼解決苗栗縣負債問題。

另在節流方面，徐定禎直指，過去苗栗縣府最大的陋習，就是蓋了很多無意義的工程，例如苗栗高鐵站附近的客家圓樓、位於後龍的閩南書院、通宵的馬奮館，都引發「蚊子館」的質疑，「要蓋公共設施和場館，蓋很容易，養護很痛苦啦！難怪（苗栗縣長）徐耀昌雙手一攤也不管，他認為不是他造的孽」。

對於活化蚊子館構想，徐定禎提出，他一直希望吸引青年返鄉，可將這些場館轉作為青年創業基地，支持年輕人進行創造發想，由縣政府作為平台，媒合有需要的藝術家或年輕人，讓有才華的年輕人們願意回到苗栗。如此一來，這些現在乏人問津又缺乏維護的閒置場館，搭配縣府提供租稅優惠，將有機會轉型為青創基地，同時增加苗栗創業育成的能量。

徐定禎也說，如果他有幸當選苗栗縣長，將會要求各個局處一筆一筆檢討預算，把每筆預算攤開來，能夠刪減的不用等縣議會審查，縣府就直接刪了，避免浮編預算的狀況，例如以出國考察預算來說，他若要出國會用自己的錢，不用使用公款，如此一來，「議會是不是要跟進？有出國考察的必要嗎？還是假考察之名，行觀光之實？講白了歷年陋習就是這樣來的」。

至於是否設定還債目標？他笑說，「我不敢說我能夠還多少，一定比我們現任的（指徐耀昌）還的多」；但徐耀昌曾自稱任內還債80億元？徐定禎表示，對於這數字他持保留態度，如果徐耀昌能還80億元，那他絕對能還債百億以上，因為依照徐耀昌過去擔任頭份鎮長的作風，他不認為自己會還的比較少。

徐定禎透露，今年4月接獲民進黨徵召後，他喊出「頭份經驗變苗栗經驗」口號，訴求要用8年頭份執政的好成績，延續到未來讓苗栗執政有保證，現在「苗栗隊」競選團隊各就各位，除了有桃園市長鄭文燦擔任桃竹苗總督導，民進黨團總召柯建銘任主任委員，立委羅致政任總幹事，前立委郭俊銘擔任執行總幹事，行政院政務顧問鄭宏輝接任執行長，可說「大咖」雲集，「我越走越有信心，這一戰我們是有信心可以勝選的」。

他更大膽預估，民進黨在苗栗的基本盤約有8至9萬票，2018年遇到韓流旋風，當時他以無黨籍參選縣長拿下11.2萬票，這一次他應該還是可以守住，且票數將繼續成長，加上民進黨執政施政成果備受肯定，經濟表現、外交成果讓民眾有感，「我給自己的目標就是15萬票」，若能達成該目標，不僅是篤定當選，還可望是單獨過半。

▼民進黨苗栗縣長參選人徐定禎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

