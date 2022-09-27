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德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣的德國女生Lisanne表示，「想去台灣已經想了一輩子」，因疫情耽擱了三年，最近終於來了。她也大讚台灣的素食環境很友善，素食選項多到實在太誇張。

Lisanne接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自德國威斯巴登（Wiesbaden），念高中時，跟一些朋友都有選中文課，當時的中文老師來自師大華語中心，「她總是推薦我們來台灣學習，而我大部分朋友都去了，也都有美好經驗。」

Lisanne說，她2015年得到去中國實習的機會，去了一個月，經驗還不錯，但當時還太小無法自己到處跑，而且也不方便找到素食，「但我一直都很清楚，有一天一定要去一個講中文的國家學習。」

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Lisanne大讚台灣素食環境很友善。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「我想去台灣已經想了一輩子！」Lisanne表示，「好，這樣講好像有點太誇張了，事實是我有很多朋友去過台灣，不管是旅行還是念書，他們全都推薦台灣給我，所以有一段很長時間，我真的很想來。」

Lisanne提到，除了朋友的勸說外，自己也做了很多功課，在網路上看到台灣令人驚豔的風景照外，另吸引她的一點就是台灣很友善的素食環境。

Lisanne指出，後來上大學想用一年空檔來台灣學習，但因爆發疫情，阻止她的夢想，三年不能來，「我有一個朋友跟我講過，『黎明前的夜晚是最黑暗的』，現在我的機會終於來了，最後申請終於通過，在兩周前來到台灣。」

Lisanne說，在德國，大部分素食就真的是蔬菜或素食肉，「但在台灣選項實在誇張，還有很多種口味，有好多東西，我都沒看過，在接下來的一年等不及全都嘗試看看。」

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