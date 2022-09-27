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社會 社會焦點 保障人權

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

記者崔子柔／綜合報導

嘉義市西區文化路上昨（26）日有2輛機車倒地，原來是警員追趕拒檢的騎士，並以單手壓制在地，有網友將影片PO上網，沒想到引起不少人歪樓大讚，「整個目光都在警察身上，感覺他長的好帥…」、「警察好帥，我要搬去嘉義了」。

畫面中可見，警用機車和男騎士的機車倒在馬路中央，引起周圍民眾圍觀，而警員用單手將男騎士壓制在地上，另手則拿著手機在輸入資訊。

▲▼ 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲警員制伏騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

網友紛紛向警員表示辛苦了，也有不少人回應指出，「我在建成街有遇到，警察追很久」、「警察追捕精神可嘉，但要配合支援警力，注意自身安全」、「支持警察強勢執法！」，更有網友歪樓表示，「整個目光都在警察身上，感覺他長的好帥…」、「警察好帥，我要搬去嘉義了！」

根據本站先前報導《酒駕吊照不理盤查加速逃逸　警嘉義文化夜市壓制騎士》，警方表示該案為嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所員警執行勤務時，於新民路垂楊國小前發現1男性騎乘普通重機車形跡可疑（事後查證駕照因酒駕吊銷），經鳴笛示意停車，但騎士未理會，並沿新民路、建成街、成功街、國華街、垂楊路、民族路、文化路等人潮眾多路線逃逸。

經員警尾隨於文化路段將該駕駛攔停，因該駕駛途經多處人潮眾多路段均未停車且強行穿越，依逃逸異常舉動而合理懷疑有危害公共安全之虞，遂於文化路段予以攔停查證身分。

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