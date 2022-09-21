烏克蘭麥當勞「睽違近7月」重新開張　外送員擠爆！人海淹沒取餐口

▲基輔麥當勞暌違近7個月重新開張，身穿制服的外送員擠爆取餐窗口。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭首都基輔（Kyiv）的3間麥當勞門市於20日重新開張，雖然僅限外送服務，但民眾睽違將近7個月沒吃到美味速食，紛紛透過歐洲外送平台Glovo點餐，也讓外送員在取餐窗口前方大排長龍，擠得水洩不通。

烏克蘭麥當勞在2月24日、也就是俄國發動侵略戰爭當天，宣布全面暫停營業。但最近幾周，烏軍發動大規模反擊，大幅推進前線，某些地方甚至逼近俄羅斯邊境，使得基輔的局勢稍微安全了一些。

▲基輔3間門市目前僅開放外送服務。（圖／路透）



麥當勞19日發布聲明表示，他們「與烏克蘭官員、國安專家及供應商會談後」，決定分階段重啟營運。基輔3間分店預計10月全面開放，包括內用及得來速，首都另外7間門市及烏西更多餐廳也會跟上，屆時將適當安排，如何在發布空襲警報時，快速關閉餐廳，把員工及顧客疏散到最近的防空洞。

19歲外送員海達普（Maksym Khadap）在機車上等待餐點時向《法新社》表示，「我認為很多人都很興奮，我今天不打算休息了。」24歲顧客霍達爾科夫斯基（Oleksandr Khodarkovskyi），他點餐是為了討女友歡心，「她很喜歡吃麥當勞，所以我要給她一個驚喜。」

麥當勞6月宣布全面售出在俄羅斯的業務，因為在該國繼續營業「不再站得住腳，也與麥當勞的價值不符。」隨後，俄羅斯推出新速食連鎖店「美味就是這樣」（Vkusno i tochka），但評價褒貶不一，薯條缺貨、漢堡發霉等問題頻傳。

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